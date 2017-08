Ramos Allup: candidatos de la oposición no utilizarán tarjeta de la MUD en elecciones regionales

El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, informó este jueves 17 de agosto que la oposición no utilizará tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones de gobernadores, sino que los candidatos se inscribirán a través de tarjetas de los partidos políticos.

En rueda de prensa indicó que la decisión fue tomada debido a que el gobierno nacional preparaba una trampa. “El gobierno se está preparando para una monumental trampa arreglando desde ya inhabilitación de tarjeta de la MUD. Cuando tarjeta Unidad estuviera impresa en tarjetón se generarían muchos votos nulos. Para proteger a los venezolanos de este fraude, la Unidad decidió inscribir sus candidatos solo a través de tarjetas de partidos políticos. Régimen no se saldrá con la suya”, explicó.

Allup indicó que el gobierno nacional “quiere que nos retiremos, pero no le vamos a hacer el favor de retirarnos. No hay ninguna razón para inhabilitar a ninguno de nuestros candidatos”. Y también informó que la oposición hará primarias en septiembre en los estados donde no lograron un consenso.

“Ya todos los candidatos a las primarias están inscritos, el que de ellos gane, los demás se retiran. Asumimos este compromiso de rebelión y combate electoral como continuación coherente de la lucha de los últimos meses. Estamos por determinar la fecha de las elecciones primarias, serán en septiembre”, indicó.

Destacó que “sería insólito decir que vamos a participar y luego no tener tarjeta para los candidatos. No vamos con tarjeta de la manito no es por egoísmo de partidos: es que nos eliminaron en 7 estados”.

“Desde hace 5 meses hemos venido desarrollando estrategia: superación actual tragedia y cambio régimen. La estrategia ha incluido la utilización de todas las herramientas de la política, además garantizadas por Constitución. Presión de calle, organización popular, comunidad internacional, y trabajo a lo interno comunidades. Ante convocatoria elecciones regionales, coherentes,hemos decidido afrontar reto como forma de combate. Entendemos que para una dictadura como esta toda elección es calificada como un acto subversivo y no las hace”, explicó Allup.

Allup sostuvo que el “régimen se ve forzado a convocar elecciones aunque inventando obstáculos. Es nuestro deber enfrentar los obstáculos”.

