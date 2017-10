Ramos Allup: Capriles tiene reacciones glandulares instintivas

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, insistió en que los gobernadores de su tolda que se juramentaron en la ANC están “excluidos” por no acatar la línea partidista.

Reveló detalles de las conversaciones que sostuvieron los mandatarios regionales electos de la oposición con el Gobierno utilizando como emisario a Vicente Díaz. Respondió a Henrique Capriles alegando que no entraría en disputas con quien “ni conoce Acción Democrática y tiene reacciones glandulares instintivas”.

En una entrevista radial el secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se refirió a los señalamientos que ha recibido por parte de dirigentes de otras organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática, surgidas por la juramentación de 4 gobernadores que militaban en su tolda ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Insistió en que los mandatarios regionales de AD “concurrieron a la Asamblea Nacional Constituyente contraviniendo la instrucción de Acción Democrática de no concurrir, y se les aplicó el numeral 32 literal F de los estatutos, que señalan que sin necesidad de ningún procedimiento o tribunal disciplinario, quienes contravengan las decisiones del partido, quedan automáticamente excluidos del partido; es decir, que dejan de ser militantes. Ahora: ¿Qué puedo hacer yo? ¿Fusilarlos? ¿Matarlos?”.

Respondió a los señalamientos de Henrique Capriles: “Yo no voy a entrar en disputas con quien ni conoce Acción Democrática y tiene reacciones glandulares instintivas porque eso no me corresponde a mí. Yo nada más soy dueño de mis propios actos. Yo no evalúo la situación interna de otros partidos políticos ni dudo de las instrucciones que se den en ellos. Yo respondo por el mío porque esto no es un club ni una asociación de amigos”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com