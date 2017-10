Ramos Allup reiteró que el voto es secreto

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, reiteró este martes que el voto es totalmente secreto, a propósito de las elecciones regionales de 15 de octubre.

Durante un recorrido por el estado Guárico, el diputado a la Asamblea Nacional enfatizó que las presuntas amenazas a los empleados públicos solo tienen como fin “asustar” a las personas.

Por ese motivo, recomendó al presidente Nicolás Maduro “no perder el tiempo” con la Asamblea Nacional Constituyente.

El dirigente socialdemócrata se refirió al diálogo anunciado por el Gobierno nacional con la oposición en República Dominicana, sobre el cual desmintió la información dada por el presidente Nicolás Maduro.

“Si se da algún día una conversación con el Gobierno, la oposición no puede llevar una lista de supermercado (…) por ejemplo, el tema de los presos que es tan sensible. Tú les pides que te liberen tres o cinco presos, te liberan cinco y te agarran veinte y siempre te tienen chantajeado con los presos. Entonces, por doloroso que sea, tienes que sacar ese tema”, aseveró.

Asimismo, consideró que para él en una eventual conversación con el Gobierno el único punto a tratar sería “el calendario electoral y más nada”.

“Ni crisis humanitaria ni presos políticos porque por ahí te van a chantajear para no resolver nada. Digan lo que digan. Así me masacren: Lo importante es el calendario electoral. Si no tenemos elecciones, no se va a resolver la crisis humanitaria ni tendremos liberación de presos ni respeto a la Constitución ni separación de poderes ni nada”, sentenció.

Vía Globovision/www.diariorepublica.com