Rectora Tania D’amelio: Proceso de regionales queda interrumpido hasta que finalice renovación de partidos

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’amelio, informó este viernes que el proceso de convocatoria a elecciones regionales queda “interrumpido” hasta tanto no finalice la renovacin de los partidos políticos.

“La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, la norma señala que se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales) hasta tanto el proceso de renovación no concluya porque no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en los procesos”, detalló en entrevista a Unión Radio.

Sin embargo, aseguró que regionales se mantienen en los temas del Poder Electoral. “Un Comité Técnico sigue su curso con la Junta Nacional que lleva el proceso, pero quiero decir que hay que legitimar estas organizaciones. Tampoco puedes ir a ciegas, si decides no ir tienes que terminar este proceso y cancelar esa organización. En junio se conocería la renovación”.

El próximo sábado 18 de febrero, de acuerdo con el cronograma aprobado este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se inicia el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos ante el órgano rector en materia electoral.

Al respecto, la rectora explicó que el proceso de renovación culminaría el 21 de junio porque hay un proceso de reparo, “es que vas a recoger y el CNE te dirá te faltan 20, siete militantes y luego tendrás la posibilidad de subsanar lo que a ti te falta, no basta con eso, sino que luego hay un proceso de impugnación, y luego en el CNE puedes ver si estás en la organización que elegiste”.

Hay cinco partidos legales

El primer grupo en validar sus nóminas estará conformado por los partidos políticos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones, para los cuales se contabilizarán los votos obtenidos en las elecciones parlamentarias del 2010.

“Es mentira que solo quedaría el PSUV, quedarían cinco organizaciones vigentes, el partido la MUD , PSUV, Puente, Ipp y UPP89. La MUD y el PSUV no irían al proceso de renovación porque cumplieron con el 1% en más de 12 entidades”.

Para este proceso de renovación, el Poder Electoral habilitará 390 puntos que trabajarán durante siete horas diarias, en los días establecidos por el cronograma, y contarán con la plataforma de autenticación biométrica, para permitir la validación de los militantes de cada partido.

