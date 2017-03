Renovación de partidos arrancará en 48 horas sin cambio en las reglas

En 48 horas arranca la renovación de nómina de los partidos y las reglas siguen siendo las mismas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta ahora, no aprobó cambios y el proceso se ejecutará con 421 máquinas, cada partido tendrá solo un fin de semana para lograr 0,5% del Registro Electoral (RE) en 12 estados.

Las toldas de la oposición y los minoritarios del Gran Polo Patriótico siguen rechazando las condiciones de la jornada. Ayer la Mesa de la Unidad (MUD) introdujo un documento ante el ente comicial exigiendo mejores condiciones.

“El CNE tiene que ponerse a derecho, dejar a un lado las arbitrariedades, está tratando de impedir la participación democrática. Se requiere de al menos 1.400 dispositivos para que los partidos puedan renovar su licencia en un fin de semana”, indicó el coordinador nacional de PJ, Tomás Guanipa.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad del artículo 25 de la Ley de Partidos y exhortó al Poder Judicial a suspender el proceso de renovación.

Su vocero principal, Oscar Figuera, destacó que el PCV está esperando respuesta del TSJ. “Estamos a tan sólo tres días (dos desde hoy) de que inicie la jornada y no nos han dicho nada, nosotros no tenemos porque validar; de manera respetuosa exigimos se adoptan medidas cautelares”.

Los técnicos electorales de la Mesa advierten que el ente comicial “no tiene intención de hacer modificaciones, no han dicho nada”, expresó el coordinador electoral de la MUD, Vicente Bello.

“En los últimos días no hubo en el CNE información de cambios en las condiciones del proceso, esperamos que el jueves (hoy) digan algo, pero no hay nada nuevo, después de tanto silencio no creemos que las reglas cambien, pero nuestro deber es exigirlo”, agregó Bello.

La oposición, antes de los Carnavales, ya había solicitado al CNE aumentar el número de máquinas, extender la jornada por más horas y eliminar algunos datos que se pedirán al elector para evitar retrasos durante la actividad.

Desde la MUD aseguran que si no hay modificaciones “serán muchos los partidos deslegitimados tras la renovación porque el tiempo otorgado por el CNE para la recolección de firmas no les rendirá, aun cuando tienen los votos”, explica Félix Arroyo, representante electoral de AD.

Con el viento en contra, los partidos tanto de la MUD como los del Polo aspiran que el CNE y el TSJ den respuesta a las observaciones que presentaron para que el proceso sea más eficiente y las 59 organizaciones llamadas puedan renovarse y participar en las elecciones de gobernadores, alcaldes y las presidenciales de 2018.

Si no hay resultados al respecto, los partidos de igual forma están listos para validarse y ya calientan sus motores porque “lo peor sería no participar”, acota Arroyo, de AD.

En opinión del vicepresidente de Avanzada Progresista, Juan José Molina, el proceso es importante para el país y la mayoría de los partidos están listos y darán la cara de manera activa.

Dijo que la semana pasada el CNE lo que hizo fue diferir la jornada, “no sabemos si habrá más cambios, pero puedo decir en nombre de Avanzada Progresista que a pesar de los obstáculos y escollos, participaremos con mucho optimismo”.

“Tendremos la oportunidad de demostrar nuestra capacidad, somos un partido de centro, con posiciones claras dentro de la oposicion y ojalá los electores vean en nosotros una alternativa democrática que pueda lograr los cambios que se necesitan”, señaló.

“Nosotros hemos estado en contacto con el CNE, pero no hemos recibido información adicional, yo creo que se dará de la manera natural, como ellos ya establecieron las reglas”, advirtió el dirigente de AP.

Según el plan de trabajo del CNE, este 4 y 5 de marzo le correspondería renovar su nómina de militantes a Avanzada Progresista, Vamos Adelante, Organización Kilométrica de Venezuela, entre otros, son seis partidos que en 10 fines de semana se renovarán.

El próximo fin de semana es el turno para las toldas más fuertes como Acción Democrática, Primero Justicia, Copei, Causa R y Voluntad Popular.

Arroyo, de AD, detalló que la MUD haciendo ensayos calcula que el elector tardará hasta 2 minutos con 11 segundos frente al operador del CNE, “eso es mucho tiempo, se pondrá lento el proceso porque el CNE no tendrá capacidad para atender a las personas en cola y se podrían generar protestas ”.

“El CNE tiene que pronunciarse, flexibilizar las reglas de juego, evite las operaciones morrocoy, los partidos políticos son clave en democracia. A mí no me vengan a decir que la oposición no tiene el 0,5%, han demostrado en las elecciones que tienen más que eso”, añadió el técnico electoral.

Hasta ahora, el único cambio que aprobó el ente comicial fue posponer el proceso para este sábado 4 de marzo cuando se esperaba su inicio en Carnaval. Mañana en su acostumbrada reunión de directorio, el CNE podría precisar más detalles del proceso.