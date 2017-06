Richard Blanco afirma que los funcionarios de la FANB no pueden agredir al pueblo

El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD Richard Blanco dice que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “no puede agredir al pueblo”.

“Le decimos a la Fanb que no han estado a la altura que nos hemos declarado en 350 activado en la calle, para decirle al Ejecutivo que no vamos a permitir que sigan violando la Constitución. Recuerden lo que dijo Bolívar, los soldados no pueden volcar sus armas contra el pueblo”.

Blanco hizo un llamado a los ciudadanos a seguir rechazando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “El 30 julio nos conseguirán en las calles de Venezuela en repudio a la ANC”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com