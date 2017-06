Rodríguez Torres aseguró que sostuvo relaciones con la CIA por petición de Chávez

El ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, aseguró este martes que el documento que lo vincula con la CIA es “bastante viejo y con muchos errores”, por lo que afirmó que cualquier persona preparada podría percatarse que el escrito fue “forjado”.

“Algunos agentes de inteligencia que conozco me escriben burlándose de la falsedad del documento del cual me acusan (…) Nunca se especifica en un documento de inteligencia la fuente, ni se revela quién es el agente. Maduro habló de la CIA, luego de la DEA, y resulta que esté documento no es ni de la CIA ni de la DEA”, destacó durante una rueda de prensa.

Rodríguez Torres señaló que la persona que redactó el escrito es un exprófugo venezolano vinculado al narcotráfico y quien fuese director del Disip. “A quienes divulgan esto los voy a acusar en la Fiscalía”, advirtió.

En ese sentido, recordó que el documento en cuestión lo tuvo en sus manos el fallecido presidente Hugo Chávez. “Esto yo lo revisé con el presidente Chávez y el general Carvajal Barrios. Este documento lo desestimó el mismo Comandante”, dijo.

Rodríguez Torres reveló que sostuvo relaciones con la CIA, y otros servicios de inteligencia internacionales, por petición de Chávez. Explicó que la idea era mantener las mejores relaciones con todos los servicios de inteligencia con representación en Venezuela.

“El presidente, que era muy inteligente, me hizo énfasis en que había que tener los canales bien asentados de relación con la CIA. Porque en los países serios, cuando las relaciones diplomáticas se rompen, los servicios de inteligencia asumen el rol de transferir información, Esa fue la instrucción que me dio el comandante Chávez”, recordó.

Para finalizar, denunció que sus familiares han sido víctimas de agresiones y apuntó que sabe “muchas cosas” de la vida privada de los altos funcionarios: “Imagínense que yo me pusiera a contar las cosas que sé”.

