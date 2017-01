Roy Chaderton: Oposición sabe que el pueblo ratificaría al chavismo en el poder

El exembajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, señaló este martes, que la oposición no aprende de sus victorias.

“Los políticos sabios aprenden de sus derrotas, esta oposición y sus líderes políticos, no aprenden de sus victorias, por lo que es mucho más difícil avanzar”, destacó Chaderton en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

Sostuvo que “la oposición ha ganado desde mucho algunas de las principales ciudades del país, eso es un llamado para nosotros, tenemos que rectificar los errores”.

A la oposición dijo que deberían ser pacientes y esperar por las elecciones presidenciales cuando corresponden, y no seguir solicitando su adelanto. “Prefieren el atajo golpista antes que esperar y confiar en el pueblo. Estos impacientes ¿por qué no esperan un poco?, no les ha ido mal, con este CNE han ganado elecciones muy importantes, y sin embargo me da la impresión, que ellos temen perder, porque a la hora de la chiquita el pueblo no querrá perder sus conquistas sociales y va a querer ratificar al chavismo en el poder”.

Sobre el diálogo entre gobierno y oposición indicó que “es un error descalificar a los mediadores del diálogo. Todas las encuestas indican que el 80% de los venezolanos apoyan el diálogo”.

En desarrollo…

Vía Panorama/www.diariorepublica.com