Sandra Oblitas: Partidos que no cumplan con la legitimación serán cancelados

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas detalló este miércoles 26 de marzo que los partidos que no cumplan con el proceso de validación serán cancelados.

“Quienes no cumplan el proceso corresponde su cancelación, quiere decir que no hayan hecho ninguna de las etapas. Una vez culminado todo el proceso se emite un informe y el CNE emite la actualización para las que hayan cumplido y la cancelación para los que no lo hayan hecho”, indicó Oblitas en el programa Con Amorin, por VTV.

Informó que en la primera fase del proceso de validación de partidos 24 organizaciones han sido convocadas y más de 20 han participado, sin ningún inconveniente. “Se demuestra a través de los hechos que el CNE dispuso una plataforma que funciona perfectamente”.

Aclaró que este proceso que “estamos adelantando y tiene que ver con la renovación de las organizaciones está previsto en una ley de partidos políticos que data del año 64, no es algo reciente, para determinar cuales son las organizaciones que le dan vida a la política. Hay una pretensión sistematica de socavar la institucionalidad del poder electoral”.

También rechazó cualquier intención de intervenir Venezuela. “El poder electoral rechaza todo lo que tiene que ver con la intención de intervenir, se pretende desconocer la Constitución. El poder electoral rechaza estas pretensiones y asume el ordenamiento jurídico , corresponde al estado rechazarlo, solo la constitución nacional determina cuál debe ser su actuación”,

Explicó que “hasta el 7 de mayo es la manifestación de las personas de militar en una u otra organización política, luego viene la etapa de validación de la información, el 7 de mayo termina esta primera fase, el 11 de mayo el CNE tiene que publicar una información y determina cuáles organizaciones deben ir a reparo. El 21 de mayo tenemos dos días para los reparos, el 25 de mayo el CNE tiene que publicar un segundo informe, de estos reparos que se hicieron y se abre un proceso en el que las personas podrán verificar, una consulta personal para verificar si los datos están correctos”.

“Claro que en Venezuela hay democracia, una plena, viva. Lo electoral es una democracia que trasciende”.

En desarrollo…

Vía Panorama/www.diariorepublica.com