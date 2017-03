Saúl Ortega: En Venezuela hay mil veces más democracia que en Estados Unidos

Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, aseguró que en Venezuela hay más democracia que en los Estados Unidos.

“Hay mil veces más democracia en Venezuela que en Estados Unidos, pregúntate por qué no existe el partido comunista, el socialista, permiten a dos partidos y no a la población”.

Durante su visita al programa Vladimir a la 1, Ortega comentó también sobre las acciones de Luis Almagro en la OEA “Almagro, con su aventura contra Venezuela, va a llevar a la destrucción esa colonia de Estados Unidos que es la OEA”.

Criticó el ‘stablishment’ estadounidense “Como tú sabes, en Estados Unidos gobiernan los intereses, no los presidentes. Ellos imponen su política a tal punto que ha habido presidentes asesinados. Presidente que no acepte las reglas del stablishment no tiene la oportunidad de seguir adelante”.

