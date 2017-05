Socorro Hernández: No hay artículo que diga que Constituyente debe ser refrendada por voto popular

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, aseguró este martes 30 de mayo que para activar la Constituyente no hace falta la consulta popular.

“No hay ningún artículo que diga que Constituyente debe ser refrendada por voto popular” dijo durante su participación en el programa Vladimir a la 1.

“Si tú revisas lo que es el fondo de ese planteamiento (Constituyente), cuando se hace la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 (…) No tergiverses más la información, en aquel entonces, cuando se hizo esa discusión, se decidió que no iba a ser sometido a otra votación porque ya era otra Constitución, era la Constitución del 99 que tenía un capítulo explícito de la Asamblea Nacional Constituyente, y la del año 61 no tenía esa característica, por eso no hay ningún artículo que diga que eso debe ser refrendado por una consulta popular”.

Indicó que el CNE es el ‘árbitro’ del país “Nosotros somos el árbitro, el CNE es una institución que sirve de árbitro para el país, y ¿qué ha pasado en este país? No ha habido la posibilidad de que los actores políticos tengan la responsabilidad de asumir las cosas como deben ser y nosotros estamos en el medio y no podemos ir en contra de la Constitución y no hemos ido en contra de ella”.

