Socorro Hernández sobre elecciones regionales: Cuando elijamos la ANC veremos las decisiones

El proceso a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) está andando, el cronograma se está cumpliendo y no hay cambios para la elección, al menos que los factores políticos se pongan de acuerdo y haya un consenso entre las partes que permita “hacer cosas distintas”. Fue la opinión personal de la rectora principal electoral, Socorro Hernández, al consultarle sobre la posibilidad de desmontar la ANC, petición que ha hecho la oposición venezolana públicamente.

Hernández estuvo de visita en Maracaibo y a PANORAMA dijo que el cronograma para las regionales se lleva adelante a la par del de la ANC, pero elección dependerá de decisiones de la Constituyente una vez esté instalada.

—¿Cómo la Constituyente puede devolverle la paz al país?, porque la paz no es algo que se pueda decretar…

—La paz no se decreta, la paz es un estado de la sociedad. Creo que cuando el Presidente hace su intervención el 1 de mayo que dice que le devuelve el poder al pueblo para que sea éste el que se pronuncie a través de una Asamblea Nacional Constituyente, creo que si en aquel momento era difícil, imagínate a la fecha. Esa decisión tuvo que ver con que venía pidiendo que se establecieran las mesas de diálogo y no fue posible, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos. No fue posible el diálogo y fue en esa circunstancia que se llamó a la Constituyente para que se inicie un diálogo de otra naturaleza (…). En esta oportunidad, ampliando la participación en las bases comiciales, incorpora todos los municipios del país y allí hay un avance en cuanto a la Constituyente de 1999, que fue a nivel de estados (…).

—Isaías Rodríguez, candidato a la ANC, hizo una crítica en cuanto a la cantidad de constituyentes, a él le parecen muchos, ¿usted qué opina?

—Cuando se instale la ANC ya veremos cómo se organizan, el tener 545 constituyentes, si hay una buena estructura, una buena organización, donde se asignan temas específicos a cada sector, dependerá de cuán estructurada sea esa Asamblea y de qué tan precisos sean los temas que se vayan a discutir, que exista una organización bien pensada para que se puedan producir resultados en un tiempo relativamente corto.

—¿Cree posible que a pedido del Gobierno, del Presidente, se desmonte la Constituyente?, ¿es eso posible?

—Ya se convocó a una ANC, ya hay un proceso en curso. Una vez que ya tú activaste la ANC, estás en un proceso en el que ya tienes postulados, ya dentro de muy poco tiempo vamos a tener la elección. ¿Qué puede ser distinto?, ¿qué puede ser posible?, te estoy respondiendo desde mi perspectiva ciudadana, aquí en el país nosotros pudiéramos, seguramente, hacer cosas distintas, pero para que eso se dé tiene que existir el consenso de los diferentes actores políticos, no puedes hacer cosas distintas si no existe ese consenso.

En el caso del Poder Electoral, por no existir ese consenso entre los actores lo único que nos queda es agarrar la Constitución y apegarnos completamente a ella, no podemos hacer algo distinto. ¿quién pudiera hacer algo distinto?, pero por supuesto apegado a la Constitución y las leyes, el diálogo donde los actores se ponen de acuerdo para hacer las cosas de una manera distinta (…).

—Le pregunto porque la MUD y varios países han hecho un exhorto al Gobierno que retire la ANC…

—Ellos tienen que sentarse y conversar, el Presidente ha estado llamando a diálogo desde hace mucho tiempo, si quieren conversar y ponerse de acuerdo tienen que sentarse, si ocurren esos acuerdos es otro escenario. Los actores políticos tienen que actuar con responsabilidad con el país. (…) Ahorita está activado todo un proceso y el Poder Electoral tiene que continuar con un proceso ya iniciado dentro de la Constitución y las leyes.

—Viene la elección de la ANC, ¿igualmente van las regionales o dependen las elecciones regionales de la ANC?

—Nosotros tenemos un cronograma de elecciones regionales, en agosto se inicia el período de prepostulación de los candidatos que van a ser electos para la Gobernación, eso va corriendo y ejecutándose. En otras oportunidades hemos manejado dos cronogramas (…).

No sabemos, porque todavía no hemos electo la Asamblea Nacional Constituyente, cuando elijamos la ANC veremos cuáles son las decisiones. Sabemos que en el artículo 349 de la Constitución dice que lo que decida la ANC no puede ser objetado por el poder constituido, pero hay que esperar ver cómo es esa ANC, cuáles son sus características, cómo se instala, cuáles son sus primeras decisiones.

La Constitución que ellos produzcan nosotros hemos pedido, dentro de las bases comiciales, hemos exhortado a que se someta a aprobación del pueblo lo que ellos generen como Constitución (…).

—Un sector del país no participó en la elección, ¿cómo ve usted eso?, porque prácticamente solo el chavismo se inscribió, a excepción de algunas individualidades…

—La MUD no participó, sí hay algunas individualidades de PJ, de AD, pero como individualidades. Cada uno es libre de establecer sus estrategias, ya tenemos la experiencia de 2005 cuando la oposición se negó a participar en esa elección de Asamblea Nacional y a pesar de que se abstuvieron ellos no llamaron a torpedear (…).

—Hay un choque de poderes: TSJ, AN, Ejecutivo, y el mismo CNE, porque un sector del país no cree en el CNE, ¿hay una crisis de institucionalidad?

—Nosotros estamos inmersos en la mediática del poder, aquí se establecen realidades virtuales que opacan muchas veces las realidades. Tenemos un Poder Electoral que su confiabilidad depende de a quien das ganador. Nosotros hemos anunciado aquí alcaldes, gobernadores, concejos municipales, consejos legislativos, presidentes, enmiendas, todo eso hemos anunciado, hasta le hemos hecho elecciones primarias a los diferentes actores políticos. Hemos anunciado resultados para ambos sectores, ganadores tanto del chavismo como de la oposición, en ambos casos lo que hacemos es anunciar la voluntad del pueblo.

Y tenemos un sistema que nos da la confiabilidad de los resultados, ¿qué pueden haber desviaciones de otra naturaleza?, por ejemplo, si alguien está comprando votos y esa persona se deja comprar el voto eso es un tema que va más allá del CNE (…).

—¿El CNE no actúa allí?

—Es que ¿cómo sé yo realmente eso?, lo que garantizo es que pongo la plataforma para que la gente pueda ir a votar.

¿Y entonces en el caso de Amazonas qué ocurrió?, porque el CNE dio unos resultados y fue la Sala Electoral la que generó el retiro de los tres diputados, pero, ¿por qué la Sala no lo comprobó?

—La verdad es que nosotros como Poder Electoral en función de las decisiones que toman las diferentes salas nosotros tomamos un rumbo de actuación, por ejemplo, nosotros en el caso de Amazonas hicimos una declaración en un momento, llevaron al TSJ el caso, el TSJ tomó las decisiones que tomó, quedó eso en proceso de investigación. Nosotros en todo momento fuimos respetuosos de la decisión del TSJ.

Pero el CNE siempre dijo que dio el resultado que arrojó la máquina…

—Claro, porque si tú ves la denuncia que llevan al TSJ es otra, es una cosa sobre la cual yo no me puedo pronunciar. Lo que te puedo decir es lo que arroja la máquina, y en función a eso damos un resultado. Si hay una investigación eso no nos compete a nosotros (…).

—¿No cree que más bien se agravó la crisis con la ANC?

—No, es que esa es una propuesta totalmente válida. Nosotros como Poder Electoral no podemos sino ceñirnos a la Constitución y es una propuesta válida constitucionalmente, no puedes ignorarla, tienes que tomar acción respecto a esa solicitud que están presentando. Como te decía hace rato, si los actores políticos se sentaran en una mesa, dialogaran, se pusieran de acuerdo, ese es otro escenario.

—¿Y si hubiera diálogo puede desmontarse la Constituyente o no?

—Ahorita está convocada, solamente la responsabilidad de los actores políticos, en consenso con el país, es lo que puede hacer una diferencia, pero en este momento la convocatoria está dada.

—¿Y qué opinión tiene de la consulta que hizo la oposición el 16 de julio?

—Ese es el mecanismo que han debido usar siempre, un mecanismo político, no el de la violencia. Es lamentable que lo estén haciendo después de 100 días de violencia. Esa es una estrategia política válida, no puede ser vinculante ni legal porque no corresponde a un ejercicio hecho por el CNE.