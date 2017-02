Tareck El Aissami: Nunca he tenido visa ni bienes en ninguna parte del mundo

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo este domingo 26 de febrero que las acusaciones del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos en su contra, las “ha asumido como un reconocimiento a su lucha antiimperiaista”.

“Con esta nueva arremetida que se ha querido imponer me ha generado mayor fortaleza en mi convicción de revolucionario y chavista. Estoy seguro que vamos por el camino correcto. Haber sido objeto de una infamia temeraria es un motivo para ratificar las banderas y las causas por las que hemos luchado”, expresó el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Sobre los señalamientos del gobierno norteamericano, que lo involucran con actividades del narcotráfico, El Aissami señaló: “No hay ni una sola prueba es una medida ilegal, nunca he tenido visa nunca he ido a Estados Unidos. Son parte de una campaña para abonar, para tratar de calumniar, no tengo cuenta en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo”.

Al principio de la entrevista, El Aissami dijo que, dentro de la repercusión personal, se intenta lesionar lo más sagrado que tiene un ser humano, la moral, la dignidad. “Sabemos los costos y sacrificios de esta empinada carrera y causa revolucionaria. Sabíamos que corríamos estos precios. He recibido de mi familia todo el acompañamiento. Mi padre siempre nos ha enseñado la verdad y el principio y los valores que tenemos que defender. Me siento muy comprometido con ellos, no he podido ver a mis padres en estos días, pero, sin embargo, he estado muy atento y mi familia ha estado firme”.

Al ser cuestionado sobre la salida del canal CNN de las cableras, calificó como “oportuna” la decisión de Conatel de cesar sus transmisiones “en razón a que todos sus argumentos, en la base de la mentira, tiene como propósito final generar una confrontacion impredecible en Venezuela y no lo podemos permitir”.

Comentó que CNN entrevistó a un funcionario y tiomaron sus declaraciones como “testigo estrella” para vincularlo con el Estado. Según las pruebas, dice El Aissami, han demostrado que fue él mismo quien forjó el pasaporte de un diplomático, para adulterar la identdad y así cobrar las divisas.

Mencionó el vicepresidente que los efectos directos es colocar de que Venezuela es un estado al margen de la ley y, en consecuencia, debe caer cualquier medida de sanción internacional.

El Aissami aseguró que el Gobierno de Estados Unidos busca “denigrar la moral y minar a la revolucion, relacionándolos con capos y narcotraficantes”. Dijo que se ha difamado a varios revolucionarios como al presidente Chávez, Diosdado Cabello, Elías Jaua e incluso hasta al propio presidente Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes han señalado de “inmundicias y campañas que no tienen límites en su asco e infamia”.

“Le han secuestrado a dos familiares injustamente, con un falso positivo construido desde la DEA”, subrayó en la entrevista, al periodista José Vicente Rangel.

Insistió en que la militancia chavista sabe de que se trata de una acusación sin fundamento con base a la mentira, calumnia, a los falsos positivos que tiene como propósito trastocar el liderzago que tiene la dirección política militar de la revolución.

En relación a la carta abierta publicada en el medio impreso estadounidense The New York Times, sostuvo que tiene derecho a defenderse. Criticó que no le han dado el derecho a réplica a todas las infamias que han dicho sobre él. “La ofac no he emitido ninguna prueba y no la va a emitir porque no la tiene. Tienen a cuatro capos que capturaron bajo mi gestión como ministro de Justicia y los usan en mi contra”, acotó.

“Sabemos que estas infamias tiene sus horas contadas, esto más bien fortalece y anima al pueblo a seguir con el gobierno bolivariano por la paz y estabilidad politica”, puntualizó.

Indicó que el Jefe de estado le ha autorizado ejercer todos los mecanismos en su defensa con un grupo de abogados.

“Quieren llevar al pueblo de Venezuela a una guerra y lo vamos a evitar. Vamos a vencer al odio y a esa camapaña de terrorismo y de violencia, a la injerencia extrajeroa y vamos a llevar a pulso a la revolución”, expresó.





Vía Panorama/www.diariorepublica.com