Tarek sobre carta de su hijo: “Lo que pueda decir en ejercicio de su libertad, lo respeto”

La tarde de este jueves 27 de abril el defensor del pueblo, Tarek William Saab, conversó en relación al video difundido, este miércoles, por su hijo Yibram Saab Fornino, quien pidió “poner fin a la injusticia que ha hundido al país”, además de solidarizarse con el asesinato de Juan Pablo Pernalete, quien murió durante un hecho ocurrido este miércoles 26 de abril en Altamira, municipio Chacao.

“Amo, adoro, a mis tres hijos, soy un padre ejemplar reconocido por ellos y por toda Venezuela que me conoce, y mi familia, y lo que puedan decir en pleno ejercicio de su libertad lo respeto, mi hijo yo lo respeto y diga su opinión, como la dijo o no, lo seguiré amando y respetando”, manifestó Tarek en entrevista con la periodista Caterina Valentino.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de República , Nicolás Maduro, le respondió este jueves 27 de abril a través de una carta al hijo del Defensor del Pueblo, Yibram Saab, luego este dinfundiera un video en el que exhorta a su padre a que actúe apegado a la ley. “Tus 3 minutos de fama pudieron haber sido otra cosa”, dijo en la misiva.

“Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer”, expresó Yibram en un video publicado a través de sus redes sociales.

Sobre los eventos de violencia generados durante el mes de abril, donde han perdido la vida 29 venezolanos el Defensor dijo: “Habrán vistos cada uno de los señalamientos que he hecho a las acciones de violencia vengan de donde vengan (…) en el caso del joven Pernalete habían dicho que era por el lanzamiento de una bomba lacrimógena craneoencefálico, se determinó pro autopsia fue por un impacto en el pectoral, estoy convencido en que pronto tengamos quién fue el responsable de esa acción”.

“Nadie me va a dar a mi clases de Derechos Humanos”.

Tarek señaló haber dado cuenta de todos los hechos de violencia, donde incluso oficiales de cuerpos de seguridad ciudadana, están apresados por su responsabilidad con los fallecidos contabilizados hasta la fecha, durante las protestas contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Asimismo, el Defensor condenó el lanzamiento de objetos contundentes desde el aire en contra de manifestantes.

“Tengo como especialización em materia de Derecho un postgrado de Derecho Penal, yo soy una persona que cuando lanza un pronunciamiento (…) Estamos culminando un informe sobre todos los eventos del mes de abril, lo haremos público, cada acto que implique algún exceso policial tendrá mi condena”.

“Yo estoy vigilante en que no se usen armas de fuego durante las manifestaciones, puede usarse lo que en materia universal dictó la ONU, yo me atengo a ese código”.

“El Defensor del Pueblo no quiere sesgarse de un solo lado, a mí me duelen todas las víctimas”.

Sobre la represión en las manifestaciones dijo que de no cumplirse las resoluciones de la Defensoría “no hubiesen funcionarios presos por haber incurrido en excesos” o ser responsables de muertes durante las manifestaciones.

El presidente del Consejo Moral Republicano manifestó haber recibido la carta por parte de diversos sectores, donde se pide su pronunciamiento en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que tratan sobre la la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Asamblea Nacional.

“Me quieren enviar la misma carta que ya está contestada, buscan extorsionarme”. Tarek expresó que la Secretaría del Consejo Moral Republicano ya ha recibido la carta en relación a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. “Ni la Fiscal, ni el Contralor, ni el Defensor calificó la sentencia de falta grave porque el TSJ aclaró la sentencia”.

“No lograrán quebrar la moral del Defensor del Pueblo (…) La Asamblea Nacional no tiene cualidad para destituir al Defensor, así que no me vengan a presionar, no me vengan a amenazar”.

En relación a Leopoldo López, Tarek William Saab refirió: “La Defensoría del Pueblo no es un Tribunal, tampoco soy Fiscalía, yo no puedo calificar si alguien es delincuente o no, tampoco soy Defensa Pública porque no somos un bufete privado, la Defensoría investiga, protege, media, promueve los Derechos Humanos sin ser parte del sistema de justicia, yo no puedo decir ‘libertad pa’ fulano’ eso debe hacerlo la Fiscalía”.

“Aquí pareciera que no hubiesen más presos, hablemos de los presos de Tocorón, del Táchira, de Mérida, son invisibilizados, nadie habla de ellos”.

Ante un posible escenarios de elecciones regionales y municipales en 2017, el Defensor del Pueblo dijo: “Cuál es mi posición, validado los partidos políticos debe convocarse a elecciones este año”.

“La receta de Almagro de convocar elecciones generales anticipadas en Venezuela, yo no creo en esa receta, yo si creo en elecciones, yo vengo de ejercer cargos de elección popular, yo creo en la medición de las elecciones como una vía para dirimir diferencias, yo creo que pronto se generará un cronograma electoral para la elección de las autoridades regionales y municipales”.

Durante el mesa de marzo y abril Venezuela ha sido escenario de disputas políticas entre el gobierno socialista de Maduro, quien acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos, mientras que la oposición ha calificado al mandatario como un “dictador” que ordena reprimir brutalmente las marchas.

