Torrealba pide intervención de comunidad extranjera para hacer cumplir acuerdos de diálogo

Este lunes, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, pidió a la comunidad internacional intervenir para que el Gobierno nacional cumpla con los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo con el Vaticano.

En rueda de prensa, reiteró que la oposición no se sentará en la mesa de diálogo con el Ejecutivo venezolano hasta que no se cumplan los convenios fijados, entre ellos, la liberación de los llamados presos políticos, la apertura del canal humanitario y la fijación de un cronograma electoral.

Asimismo, reiteró que la mesa de diálogo entre Gobierno, oposición y Vaticano es para llegar acuerdos y cumplirlos.

“Pedimos a la comunidad internacional para que intervengan y así los acuerdos del diálogo se cumplan. No habrá un encuentro directo con el Gobierno, si no cumplen con los acuerdos establecidos. La mesa de diálogo es para llegar a acuerdos que si no se cumplen nos estaríamos burlando del pueblo venezolano”, expuso.

Via VF/www.diariorepublica.com