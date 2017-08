TSJ emitió orden de captura en contra del diputado Germán Ferrer

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió sobre el procedimiento que se debe seguir ante las acusaciones contra el diputado Germán Ferrer y declaró procedente la orden de captura solicitada por Tarek William Saab, fiscal general designado de forma ilegal por la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC).

En una sesión extraordinaria, la plenaria del TSJ estudió el informe que Saab, en nombre del Ministerio Público, presentó y determinaron la responsabilidad de Ferrer, esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, por haber incurrido “de manera permanente” en los delitos de corrupción propia, enriquecimiento, legitimación de capitales y asociación, y extorsión.

En la decisión que tuvo como ponente a Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, se señala que no es procedente la realización de un antejuicio de mérito porque existe flagrancia en el delito. Enviaron copia de las actuaciones a Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, para que la fraudulenta institución decida sobre si se allana la inmunidad del parlamentario oficialista.

También destacan que como es un delito común, Ferrer deberá ser enjuiciado en tribunales ordinarios.

Tarek William Saab designó a dos fiscales para que investiguen los supuestos delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales realizados por el parlamentario oficialista. En un pronunciamiento al país, mostró seis documentos “originales” que comprometerían de manera directa al esposo de Ortega Díaz y a fiscales activos del Ministerio Público por abrir cuentas en dólares en un banco en las Bahamas. “Se puede presumir que quien dirigía esta banda de extorsión es el ciudadano Germán Ferrer”, denunció y solicitó que se investigue la creación de una fundación y compañía anónima en el exterior.

“Hablamos de una mafia trasnacional. Estos bancos y fundaciones deben rendir cuenta de estos delitos”, dijo.

Antes de que Saab hablara, un grupo de dirigentes oficialistas solicitó al Ministerio Público que allanara la inmunidad parlamentaria de Ferrer y otros fiscales por obtener más de 6.000.000 de dólares en cuentas abiertas en un banco de las Bahamas. Diosdado Cabello aseguró que la ANC recibió denuncias de personas vinculadas con la extracción de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, quienes habrían sido contactados por el Ministerio Público que estaba liderado por Ortega Díaz, esposa de Ferrer. En las supuestas llamadas, pedían dinero para que no fueran implicados en averiguaciones que se realizaban en la faja.

Horas después de lo dicho por Saab y Cabello, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron la residencia de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ubicada en La Florida, Caracas. Se reportó que el Sebin se habría llevado detenida a la señora de servicio que trabaja con la familia.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, declaró nulo el procedimiento legal en contra del diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Aclaró, en nombre del Parlamento, que sólo reconocen la Constitución de 1999 y que todas las decisiones de la asamblea constituyente fraudulenta son nulas.

Por otro lado, en horas de la tarde del miércoles Ferrer se refirió a la situación durante una entrevista en Globovisión y calificó de “cínico y mentiroso” a Saab. Denunció que el ex defensor del Pueblo falsificó su firma para documentos falsos.

“Qué indignación. Como es posible ser tan cínico y mentiroso un personaje como Tarek William. Mostrando firmas que no he hecho de documentos que no resisten la más mínima prueba. Reto a que comparen lo que el presenta con una firma original mía para desenmascararlo por inmoral”, expresó.

Horas antes de que se conociera la decisión del TSJ, Nícmer Evans, politólogo y chavista disidente, denunció que el Sebin acudió a su residencia preguntándole sobre Ferrer.

Vía NAD/www.diariorepublica.com