Urosa Savino: Venezuela entraría en rebeldía de darse la Constituyente

El cardenal Jorge Urosa Savino ofreció una entrevista en la que aseguró que de darse la Constituyente, Venezuela entraría en rebeldía popular.

Advirtió además que lo que sucederá en el país será una “situación de ingobernabilidad”.

Señaló a la revista Zeta que la convocatoria a Constituyente es “absolutamente nula” por no haber sido consultada al pueblo. Asimismo, señaló que la forma de elegir es “algo absolutamente parcializado”.

La Iglesia muestra su apoyo al plebiscito y espera que logre detener la Constituyente de Maduro.

El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, reiteró este 9 de julio, la postura de la Iglesia venezolana frente a la Constituyente de Nicolás Maduro, asegurando que generará “caos y rebeldía popular en un país ingobernable”.

¿Por qué la Iglesia venezolana decide rechazar la convocatoria a la Constituyente y qué exhorto le hace al gobierno?

US: Quiero reiterar el rechazo de la Conferencia Episcopal a esa convocatoria nula hecha unilateralmente por el presidente de la República, cuando eso debería ser consultado con el pueblo venezolano, tal como se hizo en el año 99. De manera que, esa convocatoria es absolutamente nula, y no solo por eso la rechazamos, sino también por la forma de elegir es algo absolutamente parcializado y no hay igualdad de proporción con respecto a la elección de los Constituyentes. En algunas partes, un Constituyente vale 7 u 8 mil votantes en los municipios pequeños, en otras partes 100, 150 o 200 mil en los municipios grandes, es absolutamente absurdo. Desde el punto de vista legal y constitucional, eso es nulo.

Además, el problema no se trata de hacer una nueva Constitución, sino de cumplir la que tenemos. Y precisamente, evitar toda es gran cantidad de fallas que hay. El problema de la crisis alimentaria que implica que el gobierno no ha cumplido con su deber de asegurar la alimentación del pueblo venezolano. El problema de la delincuencia, que el gobierno no ha cumplido con su deber de dar seguridad personal y patrimonial del pueblo venezolano. El problema de la crisis política, que no se respetan las decisiones del pueblo, que es por ejemplo el respetar a la Asamblea Nacional que fue electa. Esos son los problemas que hay que resolver y la Constituyente no va a resolver nada de eso. Y es que además, hay documentos al respecto que va en la línea de quitarle el control de los hijos a los papás, de suprimir la autonomía universitaria, de disolver todos los poderes públicos y anular la actual AN, va en la línea de eliminar la propiedad privada que es un derecho natural de los seres humanos, de manera que eso es negativo para el pueblo venezolano y no debe darse esa Constituyente y el llamado es a que el presidente retire la convocatoria.

-¿Qué cree usted que podría venir para Venezuela en los días siguientes a la elección de la ANC, qué pasa si se llega a esa Convocatoria?

-US: Vamos a entrar en un caos, en una situación de ingobernabilidad absoluta. El país va a entrar en rebeldía popular, que eso es totalmente negativo para Venezuela, por lo que insistimos en que no debe darse esa Constituyente.

–Ante lo que ha sido calificado como una imposición de Maduro, la oposición venezolana ha establecido un mecanismo de consulta popular que asegura permitirá que el pueblo se exprese y que han indicado cuenta con el apoyo de la Iglesia.

-US: No puedo hablar por la Iglesia, porque no hemos conversado sobre ese tema. Lo analizaremos en estos próximos días. Es muy legítimo por parte de la oposición de convocar una consulta sobre eso. Aunque desde el punto de vista legal no tenga fuerza, se trata de una consulta al pueblo sobre que piensa. Es una gran encuesta para que el pueblo se manifieste en favor o en contra de la Constituyente. Va a ser evidente, que la mayoría del pueblo venezolano está en contra de ese instrumento que va a ser negativo para el pueblo. Vamos a ver cómo se realiza esa consulta y esperamos que contribuya a que se logre detener e impedir la realización de la Constituyente.

-¿Estarían dispuestos como miembros de la Iglesia a prestar el apoyo con los centrosreligiosos?

-US: No se ha consultado. Lo vamos a tratar en los próximos días. Vamos a ver la decisión que toma el Episcopado.

-Pero el monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal negó esta posibilidad por considerarla una “actividad política-partidista”.

-US: Él está en su derecho de pensar así. Vamos a ver que piensa el resto del Episcopado.

(Luego de esta entrevista, se conoció oficialmente -por decisión de la MUD-, que la consulta no se realizaría en los centros religiosos, aunque si en lugares cercanos, con el apoyo de la Iglesia)

-Sobre los hechos violentos que se presentaron en la AN el pasado 5 de julio tras el ingreso de grupos armados al Parlamento, ¿cuál es el llamado que hace la Iglesia?

-US: Expreso mi rechazo más contundente a ese atropello por parte del oficialismo y que fue permitido por la Guardia Nacional en el Congreso y a la GNB en el nivel más alto. Eso es intolerable. La fuerza armada, especialmente los cuerpos de seguridad deben proteger a los ciudadanos y deben proteger el funcionamiento de los órganos del poder público. Nosotros condenamos totalmente y exigimos que se sancionen a los responsables y que el gobierno asegure el funcionamiento pacífico y respetuoso a los diputados de la AN.

-¿Qué lectura le da el Papa Francisco a la situación actual en Venezuela?

-US: El Papa está permanentemente pendiente del país. Nos recibió con cariño y manifestó su interés por que se resuelva la situación. Acaba de dirigir de nuevo otro mensaje el pasado 2 de julio a que se resuelvan los problemas y se restablezca la paz entre los diversos sectores de Venezuela. Contamos con el apoyo del Papa Francisco.

Vía NAD/www.diariorepublica.com