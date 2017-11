Willy Casanova afirma que los problemas de los marabinos se deben a la falta de gobernabilidad

Conociendo las necesidades del pueblo, este domingo el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la alcaldía de Maracaibo, Willy Casanova, organizó “sopazos” populares para los habitantes del sector 12 de Marzo, de la parroquia Venancio Pulgar; en el barrio La Rinconada, de la parroquia Antonio Borjas Romero; y en el sector Neptario Andrade Labarca, de la parroquia Idelfonso Vásquez, donde las familias compartieron una tarde de almuerzo.

A su llegada a cada actividad, el candidato resaltó que parte de los problemas planteados por las comunidades, como basura, vialidad, inseguridad, alumbrado, agua y gas doméstico, parte de diversos factores como la guerra económica, pero también por un problema de “autoridad y de ejercer el gobierno para que las cosas funcionen bien”.

“Yo viví 12 años de mi vida en el barrio Miraflores y esta realidad para mí es común: el bus de Raúl Leoni, la chirrinchera de Palo Negro, la realidad de Las Lomas… He visto con mucho dolor cómo en los últimos años han caído en una situación terrible de abandono. Yo no les voy a decir que mañana les resolveré los problemas porque no vengo a mentir, pero poco a poco sí los atenderé todos”, aseguró.

Reiteró que de resultar electo alcalde de Maracaibo trabajará de la mano del también candidato por el Psuv a la gobernación del Zulia, Omar Prieto, para recuperar el municipio.

Entrega de morrales

Hoy, en horas de la mañana, Casanova acompañó a la autoridad en Educación del Zulia, Neuro Villalobos, y la gobernadora Magdely Valbuena en la entrega de 485 morrales equipados para los alumnos del CEI Gral. Rafael Urdaneta, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Esta tarde el líder revolucionario sostendrá una reunión con la Juventud del Psuv y luego encabezará caminatas en las parroquias Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino y Luis Hurtado Higuera, esto como parte de su agenda diaria de visita a las 18 parroquias de Maracaibo para conocer de primer mano la problemática de cada comunidad.