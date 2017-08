Arias Cárdenas rechazó llamado a trancazo opositor y solicitó sensatez a la dirigencia de la Mud

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas hizo un llamado a sectores de oposición que convocaron un trancazo nacional para este martes a partir del mediodía a entrar en sentido común y a no seguir afectando al pueblo.

“Quieren volver a trancar para que el conductor de por puesto no pueda salir a ganarse su diario, quieren trancar para que los que están trabajando no puedan regresar a sus hogares al final de la jornada, quieren trancar para que los enfermos no puedan acudir al médico, es un sadismo de la oposición esto que hace”, expresó la mañana de este martes en el Palacio de Gobierno del Zulia.

A su juicio, ellos (oposición) quieren gobernar a la fuerza y no a través de votos. “Ellos quieren imponer el odio pero esa no es la forma y el pueblo lo sabe”, ratificó.

Asimismo, el primer mandatario regional pidió al liderazgo “serio” de la oposición definir una postura sensata frente al llamado que hacen sectores radicales de derecha.

