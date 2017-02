CNE: Elecciones regionales quedan “interrumpidas”

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, informó este viernes que el proceso de convocatoria a elecciones regionales queda “interrumpido” hasta tanto finalice la renovacin de los partidos políticos.

“La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, la norma señala que se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales) hasta tanto el proceso de renovación no concluya porque no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en los procesos”, detalló en entrevista a Unión Radio.

Sin embargo, aseguró que regionales se mantienen en los temas del Poder Electoral. “Un Comité Técnico sigue su curso con la Junta Nacional que lleva el proceso, pero quiero decir que hay que legitimar estas organizaciones. Tampoco puedes ir a ciegas, si decides no ir tienes que terminar este proceso y cancelar esa organización. En junio se conocería la renovación”.

El próximo sábado 18 de febrero, de acuerdo con el cronograma aprobado este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se inicia el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos ante el órgano rector en materia electoral.

Al respecto, la rectora explicó que el proceso de renovación culminaría el 21 de junio porque hay un proceso de reparo, “es que vas a recoger y el CNE te dirá te faltan 20, siete militantes y luego tendrás la posibilidad de subsanar lo que a ti te falta, no basta con eso, sino que luego hay un proceso de impugnación, y luego en el CNE puedes ver si estás en la organización que elegiste”.

El primer grupo en validar sus nóminas estará conformado por los partidos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones, para los cuales se contabilizarán los votos obtenidos en las elecciones parlamentarias del 2010. “Es mentira que solo quedaría el Psuv, quedarían cinco organizaciones vigentes, el partido la MUD , Psuv, Puente, Ipp y UPP89. La MUD y el Psuv no irían al proceso de renovación porque cumplieron con el 1% en más de 12 entidades”, señaló la rectora.

Al respecto, desde la oposición el diputado por la MUD ante la Asamblea Nacional, Richard Blanco, calificó de “inaudito e ilegal” la medida que toma el ente comicial para la renovación de partidos.

Explicó que las condiciones del proceso que anunció el Poder Electoral están violando los reglamentos que se encuentran en la Constitución debido a que las toldas políticas en los procedimientos anteriores contaban con un lapso de 190 días para la recolección de firmas; y ahora se redujo a 14 horas, lo que en su opinión es imposible de concretar.

Juan Carlos Caldera miembro de la junta reconstructora de la MUD, catalogó como “falsa y violatoria a la Constitución” las declaraciones dadas por la rectora D`Amelio.

Informó que el 18 de octubre de 2016 el CNE anunció el cronograma para el año 2017, y señalaba que se llevarían a cabo tres procesos electorales, siendo estos; la renovación de los partidos políticos, las elecciones regionales en el primer semestre del año y las elecciones municipales a finales del mismo año, fecha cuando se vence el período.

Exhortó al CNE a dar las fechas para las regionales y municipales.

Rector Luis Emilio Rondón: Renovación de partidps no afecta las regionales

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, afirmó ayer que los procesos de legitimatización de los partidos con las condiciones necesarias de más días y maquinarias se pueden realizar. Recalcó que este proceso no afecta las regionales que se tienen que realizarse este año debido que no son “deliberativas”.

“El CNE el 18 de octubre del año pasado aprobó un calendario electoral, ese día la presidente señaló que se debía cumplir con la renovación de nóminas. Estando claros que fue un proceso que debió arrancar a principios del año pasado, no considero yo que pueda afectar el proceso de elecciones regionales para el primer semestre, que se ejecute que fue lo que yo solicité”, dijo.

“No observo el porqué no se pueda realizar, es un procedimiento administrativo que pueda realizarse con condiciones favorables. No veo porque no puede ser de lunes a viernes, que tenga 14 mil puntos en todo el país, similar a un proceso electoral”.

“Es una obligación constitucional, tiene que el Poder Electoral cumplir conforme al artículo 5 de la Constitución. Yo tengo que estar convencido, yo siendo parte del Poder Electoral, no es una consideración deliberativa, no es opcional”.

Afirmó que la sentencia del TSJ distorsionó un procedimiento que era regular. “Para aquella oportunidad el CNE hizo lo correcto, en el 2006 el organismo suspendió el procedimiento para privilegiar la participación política. La jerarquización de estos principios que no hay por encima”. Resaltó que el CNE profundizó el problema porque estableció unas condiciones que no eran adecuadas y pone en peligro la participación política. “A mi juicio, un lapso de 14 horas parece un mal chiste, hay fin de semana de Carnaval, el Sábado de Gloria, y eso para nada contribuye a la libre asociación”.

Ministro Ernesto Villegas: Respetamos decisión del CNE

El ministro para la comunicación e información, Ernesto Villegas, afirmó que respeta los métodos fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con respecto a legalización de los partidos políticos, al tiempo que manifestó que el órgano electoral trabaja para que los venezolanos ejerzan su derecho.

“Somos respetuoso de las autonomías del Poder Electoral para fijar los procedimientos que rigen los procesos electorales, es una noticia importante que el Poder Electoral esté actuando en el ejercicio de sus responsabilidades en el país lo cual te indica que venezuela tiene un sistema electoral que está en movimiento”, dijo.

Asimismo, consideró que la mesa de diálogo sigue siendo la alternativa para que sectores políticos del país puedan dirimir sus diferencias en paz. “Aquí en venezuela se va a imponer el diálogo político”, refirió.

PCV no acudirá a proceso de validación del CNE

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) anunció ayer su decisión de no someterse al proceso de renovación de organizaciones políticas convocado esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hemos dicho que nosotros no vamos a acatar (…), no nos vamos a subordinar a las normas que con base a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido aplicar el CNE”, dijo a los periodistas Oscar Figuera, secretario nacional del PCV.

Explicó que llegaron a esta resolución por vivir en una sociedad “burguesa” y “capitalista” que, según dijo, persigue a los comunistas “incluso en este proceso”, reseñó El Universal citando a EFE.

Figuera aseguró que varias organizaciones dl Gran Polo Patriótico (GPP) están discutiendo “para construir, de ser necesario, una plataforma electoral amplia como ya tuvimos experiencia en los 60”.

Agregó que esta jornada de renovación, que comenzará el 18 de febrero y se extenderá únicamente durante los días de fin de semana hasta el 23 de abril, desaparecerá al PCV y a otros partidos del GPP.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com