Comerciantes de la Curva de Molina denuncian que llevan tres meses sin servicio de Cantv

Comerciantes de la Curva de Molina, específicamente de la calle 78 y sus alrededores, denunciaron que ya suman más de tres meses sin el servicio telefónico por lo que hacen el llamado a la Cantv a que les restituya la comunicación lo más pronto posible.

Señalaron que son alrededor de 25 locales los afectados por el problema y que las pérdidas son cuantiosas pues no pueden hacer ventas por punto telefónico ni transferencias.

“Hemos llamado muchas veces a la oficina de la Cantv haciendo el reclamo y nos dicen que el problema está en vías de resolverse, pero la solución no llega”, sostuvo uno de los afectados que prefirió no identificarse.

Indicó que, al parecer, la falla no es por robo de cable como sucede en muchos lugares, sino por una avería debido al tiempo de uso de las líneas. “Algunos teléfonos tienen tono, pero no hay comunicación. Es un problema serio y aunque seguimos pagando el servicio, no podemos contar con el”, acotó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com