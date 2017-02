Daniel Sarcos a Eduardo Fernández: Hasta luego amigo, hasta siempre compadre

El animador zuliano, Daniel Sarcos, expresó, este sábado 25 de febrero, su pesar por la desaparición física del periodista Eduardo Fernández, a quien describió como su “compadre”.

En su cuenta en instagram @dsarcos, el artista escribió unas emotivas palabras y su agradecimiento para con Eduardo, quien perdió la vida en un accidente doméstico, este viernes 24 de febrero.

“Hoy me toca escribirles con el corazón partido a la mitad, me toca decirle hasta luego a mi gran amigo, gran periodista y mejor ser humano Eduardo Fernández. Lo conocí hace muchos años a través de mi entrañable amigo Reinaldo Cubillán, yo era un muchacho locutor tratando de hacerme una carrera y él ya era un periodista consagrado.

Sin embargo confió en mí, me apoyó y con el tiempo construimos una amistad que se transformó en compadrazgo, guardando la distancia de la discreción siempre estuvo presente en los momentos importantes de mi vida, los agradables y los desafortunados (siempre con su consejo oportuno) como solo saben hacerlo los amigos, mi eterno cariño y agradecimiento para él, mi mensaje de condolencia a su esposa, sus hijos y familiares.

Lo más difícil de estar lejos de tu país, es estar lejos de tus afectos, no poder recibir a los que llegan y no poder despedirse de los que se van. Nos quedó pendiente nuestro paseo por Santo Domingo para luego irnos a San Juan, para seguirle los pasos al ritmo de sus boleros a la leyenda de nuestro admirado Felipe Pirela.

El poeta español Miguel Hernández escribió una vez ‘no perdono a la muerte enamorada, ni tampoco a la vida desatenta’. Así me siento hoy, no entiendo tanto absurdo. Hasta siempre compadre”.

El animador zuliano dedicó unas palabras a Eduardo en su cuenta instagram @dsarcos

Otras personalidades de la capital zuliana también manifestaron sus palabras.

El padre Eleuterio Cuevas, quien por 15 años fue el párroco de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, lamentó la muerte.

“Fue un gran periodista del diario PANORAMA y de la ciudad de Maracaibo. Lo traté como un amigo y un hermano. Es lamentable que en una forma tan trágica y tan violenta de pronto su vida ya no está en medio de nosotros. Quiero agradecer a Dios por el apostolado que hizo en los medios de comunicación social. Una vez ratificó que el periodismo es una vocación que Dios da (…)”.

“Cuando estuve al frente de la basílica (…), no solo me asesoró y me llevó la verdadera devoción a María del Rosario de Chiquinquirá (…) él fue un comunicador chiquinquireño (…). Desde el cielo él seguirá ayudando a sus colegas, a las nuevas generaciones (…)”, afirmó entristecido.

Padre Eleuterio Cuevas: “El fue como mi hermano. Me asesoró cuando estuve al frente de la basílica”

En el mundo gaitero, el cantautor y director del grupo Los Colosales, Ricardo Cepeda, quien también fue su compañero en la emisora La Chiquinquireña, manifestó a este medio sus vivencias con Eduardito.

“Eduardo para el mundo de la gaita dio muchos aportes. Él era conocedor de muchas anécdotas. No teníamos que ser amigos de él para hablar de la gaita. A través del trabajo que hizo de Felipe Pirela, los gaiteros también se inspiraron, una fue compuesta por Renato Aguirre. Tan es así que se exhumaron los restos de Felipe Pirela y fueron llevados al Panteón Regional, gracias a nuestro querido hermano Eduardo, le echaremos de menos”, expresó.

También recordó cuando Eduardito lo invitó a formar parte de la celebración de los 100 años del Diario PANORAMA.

“Fue una de las grandes invitaciones que he aceptado en mi vida donde pude compartir con grandes artistas”.

“Cada vez que nos veíamos conversábamos de eso, era un hombre que tenía mucha chispa, era muy culto. Había que callarse para escucharlo cuando disertaba. La semana pasada, cuando estuve terminando el programa Zulianizando, vi que el boxeador Betulio González lo estaba esperando y dije: ‘Ve por dónde va Eduardo, va volando’. Estas cosas a uno se le pasa por encima porque uno se aferraba a las cosas que hizo Víctor Alvarado, Mario Suárez y Eduardo como buen periodista que era, nos llevaba una morena por delante ”, dijo.

Ricardo Cepeda, gaitero, “doy gracias a nuestro querido hermano Eduardo”.

En las redes sociales también se pronunciaron.

La periodista y también locutora, Moraima Gutiérrez, la popular “Tía Mora”, escribió: “Eduardo Fernández un grande del periodismo zuliano. Cumplió su ciclo vital y profesional siendo ejemplo para su familia y colegas. Q.E.P.D”.

El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador regional de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, expresó: “Recibo sorprendido la noticia de la muerte de un gran periodista y amigo, Eduardo Fernández. Un fuerte abrazo a su flia y a @diariopanorama”.

