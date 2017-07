Fedecámaras ratifica instalación de su asamblea anual en Maracaibo el 17-J

El presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, confirmó este viernes la realización de la 3 asamblea anual de ese gremio, en Maracaibo, el próximo 17 y 18 de este mes.

A través de sus redes sociales, Cafoncelli explicó, “en estos estos días muchos me preguntan sobre la conveniencia de hacer o no la #73Asamblea de @fedecamaras_venezuela en #Maracaibo el próximo 17 y 18 de julio2.

En ese sentido agregó, “yo y muchos pensamos así: precisamente frente a la tragedia del país, con toda la ciudadanía movilizandose para enfrentar el fraude constituyente y la grave crisis economica, politica y social impuesta por este régimen fracasado, violento y corrupto, la Asamblea de FEDECAMARAS es, sin lugar a dudas el espacio para que los empresarios nos pronunciemos sobre lo que esta pasando, para que seamos actores del proceso de cambio, un protagonista, no un sector que saldrá después a ver que fue lo que terminó pasando. Esta es una coyuntura que el liderazgo empresarial tiene que aprovechar para que el resto del país sepa que cuenta con un empresariado que no esta esperando que los estudiantes o los políticos le solucionen sus problemas, el empresariado es una fuerza de cambio a disposición del país. O es que no “Somos Empresarios. Somos Futuro” como dice el excelente slogan de nuestra asamblea.

Vía NAD/www.diariorepublica.com