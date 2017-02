Giovanni Villalobos: Se han trasladado 416.300 personas en los diferentes terminales

El secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos, ofreció la mañana de este lunes un balance del Operativo Carnavales Seguros 2017 en la entidad. Desde el terminal lacustre Hugo Chávez, en el malecón de Maracaibo, informó: “Se han trasladado 416.300 personas en los diferentes terminales aéreos, lacustres y terrestres”.

Precisó que esta cifra espera llegue a unas 700 mil personas contabilizando las de mañana martes. “La mayor concentración de temporadistas está en las playas del municipio Guajira, específicamente Caimare Chico; en Insular Padilla, en la población de San Carlos, y en las playas de Quisiro, en el municipio Miranda. En todos estos espacios se han colocado baños ecológicos y duchas para que los zulianos puedan disfrutar mejor estos sitios y bajo condiciones de salubridad”.

Aseguró que se ha realizado el control químico en las piscinas de los centros recreativos, ubicados en el corredor Los Bucares.

Villalobos indicó que solo han tenido 30 atenciones médicas en los puntos de control. “Esto refleja que los accidentes han sido mínimos. Hemos reducido la cantidad de llamadas falsas y queremos agradecer a la población, porque este sistema articula a todos los cuerpos de seguridad para tener una llamada oportuna”.

El Secretario de Gobierno enfatizó que se reforzará el operativo para el retorno de los temporadistas en los 210 puntos de control, peajes y Puente sobre el Lago- “Si seguimos así vamos a mejorar los resultados de los últimos tres años. Sin embargo, igualmente el llamado es a la población para que estos sean unos Carnavales en paz. En los 20 banearios, a decir de 7 playas y 13 ríos, no han existido casos que lamentar y quiero insistir con los padres y madres de familia a que esto siga así”.

Se tiene previsto que el plan se despliegue hasta el miércoles, a las 12:00 del mediodía. “Se decidió ampliarlo hasta el miércoles, porque si bien es cierto el grueso de los temporadistas retorno mañana martes, hay otros que prefieren hacerlo el miércoles”.

El director de Protección Civil en el Zulia, Ovidio Marinés, precisó que los funcionarios desplegados en los puntos de control insistirán en la aplicación de las normas para los conductores y temporadistas: no ingerir bebidas alcohólicas si estas manejando, usar el cinturón de seguridad, no bañarse en balnearios no aptos.

“Para mañana martes y el miércoles, los 40 puntos de atención integral nos permitirán garantizar el retorno de las personas. Los resultados que hemos obtenido han sido porque se ha logrado una integración entre todos los cuerpos de seguridad”, dijo Marinés.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com