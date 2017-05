Gobernación del Zulia cancelará incremento salarial de 50 por ciento a los médicos y 25 a los educadores el próximo viernes

Como parte de las políticas laborales que impulsa el Gobernador Arias Cárdenas para dignificar a los trabajadores, este martes fue anunciado el pago correspondiente al 50 por ciento del aumento salarial anunciado por el Presidente Nicolás Maduro para los profesionales de la medicina, mientras que los educadoresrecibirán el 25 por ciento de incremento en sus salarios establecido en la contratación colectiva.

La información fue ofrecida por el Secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, quién anunció que los 993médicos activos y jubilados adscritos al Ejecutivo Regional, serán beneficiados con el incremento.

“Este viernes cobrarán el aumento correspondiente al 50 por ciento anunciado por el Presidente, con el retroactivo, para lo cual destinamos 786 millones 494 mil 599 bolívares”, destacó Villalobos.

Asimismo, indicó que a 14 mil 705 docentes activos y jubilados se le cancelará incremento salarial acordado en la contratación colectiva más el retroactivo, “el total de esa inversión es de 3 mil 836 millones 243 mil 55 bolívares”, detalló la Autoridad Regional.

Por su parte, el Secretario de Asuntos Políticos, Económicos y Laborales de la Gobernación, Nelsón Canquiz, enfatizó que desde que inició la gestión el Gobernador Arias Cárdenas han ingresado cerca de 18 mil funcionarios a la nómina estatal, tras ser tercerizados por la administración anterior.

De igual manera, subrayó que los 65 mil empleados activos y jubilados de la Gobernación recibirán el pago de su quincena el día 12 de mayo.

En otro orden de ideas, Giovanny Villalobos se refirió a los hechos de violencia generados por pequeños grupos de oposición, asegurando que afortunadamente en el Zulia no se han registrado decesos imputables a las manifestaciones convocadas por la Mud, no obstante, realizó un llamado a sus dirigentes, para que se sienten a dialogar y no a destruir.

“Yo exhortó a Primero Justicia y Voluntad Popular al diálogo por la paz. Ayer grupos violentos pretendieron agredir el Palacio de los Cóndores, el Palacio Legislativo y la Casa de la Capitulación, iconos de la arquitectura e historia zuliana”, puntualizó el Secretario de Gobierno.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com