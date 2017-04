Gobernación del Zulia inicia asfaltado en el casco central y ruta carritos San José

Como parte del Plan Integral de Asfaltado de la gestión del Gobernador Francisco Arias Cárdenas, se inició el reasfaltado del casco central de la ciudad y todo lo que comprende la ruta de los carros por puesto de San José, donde serán colocadas unas 2 mil 500 toneladas de asfalto.

La información fue aportada por el Secretario de Infraestructura y Comisionado para la Supervisión de los Entes Ejecutores de Obras de la Gobernación del Estado, Jairo Ramírez, quien indicó que gracias a la atención que el Gobernador presta a este sector de la ciudad, se está reacondicionando esta zona del centro de Maracaibo y poniendo a tono la ruta San José.

“Porque somos un gobierno que está en la calle atendiendo los compromisos que adquirimos con los transportistas, un sector que debería ser abordado por la alcaldesa de Maracaibo, de quien seguimos esperando que cumpla con las competencias que por ley le corresponde, en vez de andar pintando huecos, maquillando las calles llenas de basura y huecos en vez de asfaltar. A la alcaldesa Eveling Trejo le digo que deje de andar poniendo avisos donde ya nosotros hemos asfaltado, abrogándose obras que no son de ella. Ese engaño no es bueno para la gente, no se comen ese cuento, porque ya la gente sabe quién es el que verdaderamente está asfaltando las calles,” recalcó Ramírez.

Por su parte el presidente de la línea de conductores de la ruta San José, Yumar Zambrano, manifestó que estos trabajos “los veo muy bien, nos asfaltaron la calle 96 que estaba bien mala, caótica y estoy viendo que están asfaltando otras partes en el casco central también. Esto estaba sin asfaltar desde hace 6 años, y lo sé perfectamente, porque estoy al frente de la presidencia de esta ruta, todo ese tiempo tenía yo que no conseguía asfaltado.”

Indicó Zambrano que “la ruta cuenta con 100 carros que realizan traslados a unas 200 personas diarias, lo que viene a representar un beneficio para 20 mil personas, agradecemos este apoyo”.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com