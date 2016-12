Gobernación del Zulia recolectó 400 toneladas de basura en el Casco Central de Maracaibo

Como parte del Plan Integral de Recoleccion de Desechos Sólidos y Saneamiento Ambiental que ejecuta la gestión del Gobernador Francisco Arias Càrdenas fue ejecutado desde la madrugada de este domingo un operativo conformado por diferentes organismos del Ejecutivo Regional como el Servicio Autónomo Relleno Sanitario (Sarez), Instituto Autónomo del Ambiente (Iara), Centro de Operaciones (Coez), Secretaria de Ambiente, en diferentes puntos del Casco Central para la recolección de 400 toneladas de desechos sólidos.

Camiones compactadores, retroexcavadoras, camiones volteos y barrido manual fueron dispuestos para intervenir Paseo Ciencias, Plaza Bolívar, avenidas Libertador y Páez y las Playitas siendo este último sector, uno de los puntos más críticos.

Juan Martínez, director del Sarez manifestó que el despliegue del operativo de limpieza con maquinaria pesada se realizó con la finalidad de devolverle a Maracaibo, un Casco Central limpio, además destacó que la recolección de desechos es competencia de la municipalidad, “las instituciones que tienen competencia en la materia no trabajan por el pueblo, no asumen su responsabilidad , lo que genera un caos no solo en el centro de la ciudad sino en diferentes puntos de la capital zuliana”

También mencionó que de ser necesario el operativo de limpieza, se extendería hasta el día de mañana para mantener apto y limpio este importante espacio de la ciudad.

El Secretario de Ambiente, Robín Márquez dijo que horas después del cierre de la jornada navideña, la Gobernación del Zulia está en la calle, preocupado por la estética, por la limpieza de los espacios para la ciudadanía.

“Las instituciones involucradas con todo el esfuerzo se dedica a la limpieza y saneamiento de este espacio, para el libre tránsito de todo el pueblo marabino que se desplaza por estos lugares, estamos llevando a la ciudadanía un Casco Central limpio para el sano esparcimiento.

Vía OIPEEZ/www.diariorepublica.com