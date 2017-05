Gobernador Arias Cárdenas: “Con la Constituyente garantizaremos la paz, el desarrollo económico y la diversificación de la economía”

Desde la Base de Misiones en el sector Cuatricentenario de Maracaibo, el Presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, transmitió en vivo durante la mañana de este miércoles, el programa radial número 33 de “Encuentro Popular”, el cual contó con la participación del Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas y diversos representantes de los movimientos sociales, estudiantes universitarios, artesanos, entre otros.

Durante la transmisión, Elías Jaua, refirió que en estos momentos estamos inmersos en una batalla por la Paz y la Constituyente. “Son días claves para los venezolanos, es vital que nos movilicemos en función de la garantizar y preserva la paz, la independencia de nuestro pueblo”.

Asimismo, señaló que este martes sostuvo un conversatorio con los empresarios, agricultores, camaroneros, cultores, empresas comunales e intelectuales zulianos, donde se expuso la motivación que ha tenido el Jefe de Estado Nacional para convocar la Asamblea Constituyente.

“Hemos tenido –Jaua y Arias Cárdenas- una intensa jornada en el Zulia. Estuvimos con Adán Chávez y Nohelí Pocaterra, junto a los empresarios, intelectuales y comunas de la región, abriendo un camino para el gran debate nacional a favor de la independencia” informó Jaua.

De igual manera, destacó que el país afronta momentos complejos que solo se resuelven con el diálogo nacional. “Si ya no se puede con la MUD, será con el pueblo, con líderes campesinos, con la juventud, con los estudiantes, con la finalidad de preservar la independencia y el deseo de vivir en paz” expresó.

Por su parte el Gobernador Francisco Arias Cárdenas, indicó que desde la tierra de Urdaneta se va a impulsar con cariño y fe la Asamblea Nacional Constituyente, aportando constituyentistas sin distingo de raza, origen e inclinación política. Indicó que esta herramienta constitucional busca la paz comunitaria, el desarrollo económico de las regiones y la diversificación de la economía.

“Venezuela dejará de ser un país rentista para ser una región post petrolera. Aquí en el Zulia, hemos sido no solo exportadores de crudo, también tenemos buenas tierras para producir y exportar plátano, leche, carne, aceite de palma y muchos más productos con calidad y sello venezolano”, enfatizó.

Destacó que la oposición radical venezolana calificó como una victoria la convocatoria al “Plantón” efectuado el pasado lunes 15 de mayo, sin embargo, no fue más que un golpe a la salud de los venezolanos que no lograron llegar a los centros asistenciales porque se encontraban cerradas las vías, que afectó a los hombres y mujeres trabajadores que al cumplir su jornada laboral tuvieron que caminar durante horas para llegar a sus hogares.

“La oposición quiere meternos en una situación insensata. Ellos decían que El plantón fue una victoria, eso es un golpe a la salud, a la educación, al libre tránsito (…) Mientras que nosotros proponemos victoria en la construcción, en la paz, en la hermandad”, subrayó el Gobernador del estado.

En este sentido, acotó que desde el Gobierno zuliano se ha establecido el compromiso de multiplicar e informar a la población sobre la relevancia de la Constituyente para el pueblo, estableciendo un verdadero diálogo con voceros legitimados por el Poder Popular.

“La derecha venezolana no debe caer nuevamente en el error de abandonar la posibilidad de integrar la Asamblea Constituyente. Ellos tienen que ir y dejar de seguir órdenes de los Estados Unidos, velar por la paz y trabajar en conjunto para fortalecer el país” manifestó.

En referencia a la escalada de violencia que han propiciado sectores de oposición, el Mandatario Regional enfatizó que esas acciones solo obedecen a una estrategia criminal que busca generar una fractura en la sociedad venezolana.

Al respecto, Elías Jaua, realizó un llamado a los dirigentes de estos grupos vandálicos para que asuman su responsabilidad y rectifiquen, recalcando que solo a través del diálogo se podrá llegar a acuerdos que beneficien a los venezolanos y no una minoría.

“El llamado profundo a quienes están dirigiendo esto, a Julio Borges, Freddy Guevara, Enrique Capriles. Cuando uno dirige no puede ser tan irresponsable, no puede llevar a sus seguidores a matar y a dejarse matar. Es hora de que ustedes rectifiquen, por esa vía no van a lograr más que el repudio nacional y el dolor de centenares de familias venezolanas que hoy lloran a sus hijos y que lloramos todos” expresó Jaua.

Prestaciones sociales para los jubilados del MPPE

Durante la transmisión, el Ministro del Poder Popular para la Educación, anunció que el Presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para la cancelación de las prestaciones sociales para todo el personal jubilado 2017 del sector educativo.

“El pago se realizará con retroactivo e intereses. Este es un derecho que el Comandante Eterno le devolvió a los trabajadores que durante la 4ta República les fueron negadas sus prestaciones sociales, hoy hacemos justicia social” indicó Jaua.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com