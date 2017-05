Gobernador Arias Cárdenas encabezó caminata por la Paz y en rechazó a los actos violentos en el Sur del Lago

El Gobernador Francisco Arias Cárdenas visitó Santa Bárbara del Zulia para encabezar la caminata por la paz y en rechazo a los hechos violentos ocasionados por sectores radicales de la oposición. Asimismo, inspeccionó las instalaciones de la Alcaldía y Auditorio del Centro Cívico de San Carlos del Zulia, las cuales fueron incendiadas por estos grupos vandálicos.



Al respecto, el Mandatario Regional informó que las pérdidas ascienden los 20 mil millones de bolívares, afectando no solo a las sedes gubernamentales sino también a 14 comerciantes que sufrieron saqueos en sus negocios.

Destacó que el líder de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, no se ha pronunciado sobre estos hechos, “el quiere ser Gobernador del Zulia, pero no ha manifestado su opinión sobre estos sucesos. Será que Manuel Rosales no ha visto todos los daños ocasionados, en el auditorio se destruyeron 120 butacas, los aires acondicionados, sistema eléctrico (…) cualquiera que aspire a ser candidato en las regionales debe pronunciarse al respecto”, enfatizó la Autoridad Zuliana.

Indicó que desde su gestión se harán todos los esfuerzos posibles para reconstruir las zonas afectadas. Resaltó que la oposición pretende alcanzar el poder a través de la destrucción y la violencia.

“En el Edificio INAVI en Maracaibo los violentos con su afán de destrucción calcinaron 320 mil expedientes de nuestro pueblo beneficiado y censado en la Gran Misión Vivienda Venezuela, ahora necesitamos 10 mil millones de bolívares para reconstruir la edificación…. en La Villa del Rosario quemaron 100 años de historia al destruir la notaria y parte de la Alcaldía, en Caja Seca destrozaron e incendiaron el Banco Bicentenario y locales comerciales, además se llevaron 100 millones de bolívares, yo pregunto: ¿Esa es la propuesta electoral de quienes quieren ganar la Gobernación y dirigir el Zulia? Entonces, yo respondo: los enfrentaremos y los derrotaremos no solo en este escenario para sembrar la Paz, sino que también los venceremos nuevamente con los votos en nombre de nuestro pueblo, para salvar al Zulia de su propuesta de destrucción”, comentó el mandatario local.

El Gobernador Arias Cárdenas ha venido retirando su llamado a la Paz, el respeto y al entendimiento entre todos los sectores del país, invitando al trabajo de la gente buena para impulsar la región hacia el progreso, aprovechando todos los recursos y potencialidades que poseemos con el objetivo de alcanzar el desarrollo económico y productivo de la nación.

Para ello, señala que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es el camino apropiado para el encuentro de todos los sectores ya que “es la madre de las elecciones, donde el pueblo nuevamente decidirá a través del voto secreto”.