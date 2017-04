Gobernador Arias Cárdenas respalda solicitud del Presidente sobre elecciones regionales y rechaza la violencia

El Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas a través de su cuenta en las redes sociales@PanchoArias2012 se refirió a la convocatoria a elecciones regionales que hiciera el Presidente Nicólas Maduro este domingo, indicando que se suma al llamado a comicios de Gobernaciones y Alcaldías.

En este sentido colgo lo siguente, “acompañamos el deseo del Presidente Maduro para que el CNE de el cronograma electoral de Gobernaciones y Alcaldías. Los Zulian@s rechazan destructores”, puntualizó.

Por otra parte, desde su cuenta en redes sociales rechazó los ataques perpetrados en horas de la mañana de este lunes por grupos violentos de la oposición en contra de la residencia oficial de Gobernadores y el Palacio de Gobierno.

Igualmente, el Mandatario regional indicó lo siguiente: “A la residencia de Gobernadores y al Palacio de los Condores se entra con el voto de los Zulianos. Deben entenderlo los que tienen deseo de destruirlo”.

Al respecto el Jefe de Estado Zuliano, refirió que la protesta democrática no se basa en la agresión ni en la solicitud de intervención extrajera, “El atentado contra lo público, la destrucción de los bienes no son protesta pacífica, el llamado a la invasión extranjera no es camino que Venezuela requiere, la protesta deja de serlo cuando se agrede, se destruye, se agrede a los demas”.

