Gobernador Arias Cárdenas y Ministro Quevedo inspeccionaron obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela

El Gobernador Francisco Arias Cárdenas continúa fortaleciendo la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Zulia, política social que ha otorgado más de 181 mil hogares en el estado dignificando así, la calidad de vida de las familias que no cuentan con los recursos económicos para adquirir una casa.

En este sentido, el Mandatario Regional acompañado por el Ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo inspeccionó los avances de los desarrollos habitacionales Brisas de Mi Lago en el municipio San Francisco y Ciudad Bolívar en el municipio Simón Bolívar, de la Costa Oriental del Lago.

Durante las inspecciones, la Autoridad Estadal informó que continúa supervisando las principales arterias viales de la ciudad constatando que permanecen libres y despejadas, debido a la labor mancomunada del componente cívico-militar y el poder popular, junto a organismos regionales y nacionales para garantizar el derecho al libre tránsito en medio de la convocatoria a paro realizada por la oposición.

Igualmente, indicó que los sectores radicales de la Mesa de la Unidad generaron pánico en la colectividad después de los asaltos, la quema y la destrucción que cometieron en las calles y avenidas de la capital zuliana, por ende, algunas personas se abstienen de salir a realizar sus actividades cotidianas.

“El sector construcción está trabajando con normalidad, aquí en el complejo habitacional Brisas de Mi Lago casi 700 trabajadores laboran ininterrumpidamente en una obra fundamental de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es una manera de decirle al país que cuente con nosotros y seguros estamos que vamos a derrotar con la constituyente el temor, el terrorismo y el pánico”, comentó.

Asimismo, Arias Cárdenas se refirió al proceso comicial del 30 de julio afirmando que es la oportunidad de lograr la Paz en nuestra de manera democrática, consolidando a su vez las grandes misiones. entre ellas. la GMVV que tantos beneficios han brindado a la población, “los candidatos a la Constituyente construirán el gran acuerdo nacional, una manera de decirle no a la guarimba, no a la tranca, no a los violentos, allí está una fórmula para construir en Paz y en unidadad el crecimiento de la patria”, puntualizó.

Por su parte, el Ministro Manuel Quevedo enfatizó que los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, no asumirán un llamado irresponsable de la derecha para intentar frenar el desarrollo del país.

Asimismo, recalcó que la ciudadanía está dando un mensaje de Paz, trabajo, y convivencia derrotando a los violentos, “nosotros no queremos el enfrentamiento, queremos expresarnos el 30 de julio para seguir impulsando el aparato productivo venezolano y derrotar la guerra económica que han inducido grupos empresariales para generar inflación y desabastecimiento”, finalizó.