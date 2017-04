Ivss negó vía Twitter que faltaran insumos para dializar a pacientes en Maracaibo

Con este mensaje vía Twitter, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales respondió la noche de este viernes a los testimonios e imágenes publicadas por este diario sobre la situación que vivían hasta esta esta mañana los pacientes renales crónicos adscritos a esa institución en Maracaibo:

Sin embargo, este viernes, un equipo reporteril realizó seguimiento a la denuncia que hicieran los pacientes el día jueves 6 de abril, en la que exponían las dificultades que tiene el Centro de Diálisis de Occidente para poder dializar a todos los adscritos, pues faltaban insumos para la normal operatividad de la Unidad y hasta el mediodía aún no recibían materiales y dos pacientes se descompensaron y tuvieron que ser enviadas a sus casas con estricta recomendación de no tomar agua y cuidarse en extremo a la espera de poder ser dializadas con urgencia.

La noche de este viernes, la señora Iraida Morán, madre de una paciente renal crónica, informó que después del mediodía llegó un lote de insumos para atender a los pacientes que les toca el turno de la tarde y para los de este sábado 8 de abril. “Esperamos que lleguen los insumos que faltan para los pacientes del turno del este lunes Santo y para el resto de la semana”.

De esta manera, se trata de una falla en la distribución de insumos que fue denunciada por los mismos pacientes, quienes esperan que sea normalizada a la mayor brevedad.

Aquí el video de los pacientes el día jueves 6 de abril:

Aquí los testimonios recabados este viernes 7 de abril:

Maribel Ferrer, de 37 años y Yelitza Palmar de 32, llegaron al Centro de Diálisis de Occidente (CDO), la mañana de este viernes, en muy mal estado de salud producto de cuatro días sin hacerse la hemodiálisis por falta de insumos para el tratamiento.

Ambas, de un total de 268 enfermos crónicos adscritos al Ivss Zulia, recibieron su última diálisis el pasado lunes, pero el miércoles, cuando les tocaba el segundo tratamiento de la semana, debieron regresar a sus casas sin la medicación pues no había insumos para desintoxicar su sangre.

Yelitza, quien era la más complicada, presentó un cuadro de edema agudo de pulmón por acumulación de líquidos, producto de cuatro días sin dializarse, que se reflejaban en mucha dificultad para respirar.

“Ella tiene los pulmones full de líquido y hay que dializarla urgentemente. Está hinchada y hay que hacerle la valoración respectiva para meterla a la máquina”, explicó el doctor José Herrera, nefrólogo a cargo de la unidad.

El cuadro de Maribel era distinto, pero originado por la misma causa. “Ella no está hinchada, ni tiene líquido en los pulmones, pero presenta náuseas, vómito, diarreas y malestar general derivado de la acción de las toxinas urémicas (urea) acumuladas en su cuerpo”, añadió Herrera.

El pasado jueves, un grupo de pacientes y sus familiares que padecen de insuficiencia renal crónica, protestaron frente al CDO por falta de insumos para el tratamiento y temían por sus vidas.

Por la tarde llegaron algunos insumos, pero insuficientes para atenderlos a todos debidamente. Gracias a ello había material para hacerle la diálisis a Maribel y a Yelitza, este viernes, que eran los pacientes más afectados, pero la angustia seguía reflejada en el resto.

“Nos faltan 30 filtros para completar el turno de hoy. El grupo que venga en la noche no tendrá cómo hacerse la diálisis sino llega más material (este viernes)”, advirtió el doctor Herrera.

Mileni Ariza, quien no pudo dializarse el jueves por el mismo problema, y le volvía a tocar su turno este sábado, fue al CDO este viernes a pedir que le hicieran el tratamiento pues temía que en su próxima cita se presentara la misma situación.

“Todavía no me siento mal, pero ayer (jueves) no me hicieron la diálisis y dicen que para mañana no habrá insumos. Me siento angustiada, viene el fin de semana y la próxima es Semana Santa, además que decretaron feriado”, dijo.

Al respecto el doctor le recomendó a la paciente: “Vete para tu casa y esperas tu turno. No tomes agua, si te da sed, colócate un hielito en la boca y reza para que mañana (sábado) se te pueda hacer la diálisis”.

Estas mujeres forman parte de los 268 pacientes con insuficiencia renal crónica, que realizan su tratamiento en esta unidad. En otros centros de la ciudad donde se aplica este procedimiento también se presentó el mismo problema.

Cualquier institución pública o privada que quiera realizar algún aporte para ayudar a estos enfermos puede comunicarse al 0424 670 19 03

Aquí las imágenes: