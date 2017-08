Jairo Ramírez: “Alcaldesa Eveling, no engañe, no simule limpiar donde ya está limpio”

Jairo Ramírez Secretario de Infraestructura de la Gobernación, le recordó a la alcaldesa de Maracaibo Eveling de Rosales, que la limpieza de la ciudad ha mejorado significativamente debido a las acciones de saneamiento que ejecuta el Gobernador Francisco Arias Cárdenas.

Al respecto, Ramírez expresó de manera tajante “no simule que está limpiando donde ya nuestras cuadrillas y operaciones han pasado levantando el desastre que ustedes dejaron”, refutando así las supuestas acciones de limpieza de la municipalidad que no recogía la basura para que fuese utlizada por los grupos radicales durantes las guarimbas.

“Tuvimos que iniciar este plan de limpieza por órdenes del Gobernador ante la negligencia de la alcaldesa de Maracaibo de no recoger la basura, al contrario la disponía en las calles y avenidas para que fuera utilizada por los grupos violentos en cerrar calles con todo tipo de objetos, escombros y desechos sólidos”.

Asimismo, el Secretario de Infraestructura aseguró que a ciudad de Maracaibo ha sido muy golpeada por la negligencia de las autoridades municipales, por está razón el Gobernador Arias Cárdenas, ordenó darle dignidad a la ciudad y fue desplegado el operativo “Maracaibo Limpia y en Paz” que actualmente recoge más de 2 mil toneladas de desechos sólidos diariamente.

Agregó el funcionario, que la Alcaldesa de Rosales no limpió la ciudad durante los 160 días de acciones vandálicas que ejecutaron grupos de la oposición, “no hizo nada para recoger los escombros, no le interesaba, ahora cuando ya las calles muestran más decencia porque el Gobernador ordenó limpiarlas, entonces saca a los salserines de la alcaldía a pasar la escoba donde ya durante más de 25 días llevamos limpiando. No limpie donde ya está limpio Alcaldesa. Pretende seguir engañando a la gente, pero ya este pueblo habló el 30 de Julio en las elecciones de la Asamblea Constituyente, rechazando los actos violentos propiciados por los dirigentes de la oposición.”

A su vez, informó que el Plan “Maracaibo Limpia y en Paz”, se ejecuta en los principales corredores viales de la ciudad, sectores y urbanizaciones de las 18 parroquias del municipio a fin de brindar el saneamiento necesario por la colectividad.

Señaló que para la compleja labor de limpiar la ciudad se desplegaron más de 1 mil hombres y mujeres, camiones tipo volteo y compactadores así como maquinaria pesada en jornadas diurnas de 8 de la mañana a 4 de la tarde durante todos los días de la semana.

La autoridad de infraestructura le reiteró a la alcaldesa, “ya hemos limpiado. Aún nos faltan sectores porque ha sido muy grande el daño a la ciudad, pero seguimos avanzando en la recolección de desechos”, puntualizó.

CORREDORES PRINCIPALES Y SECTORES INTERVENIDOS:

ü AVENIDA PADILLA (OPERATIVO ESPECIAL).

ü AVENIDA MILAGRO NORTE

ü AVENIDA FUERZAS ARMADAS

ü AVENIDA LIBERTADOR

ü AVENIDA LAS DELICIAS

ü AVENIDA UNIVERSIDAD

ü PROLONGACION CIRCUNVALACION N° 2 (PLAZA EL ANGEL – URBE)

ü AVENIDA LA LIMPIA (DISTRIBUIDOR DE LA CIRC 1 – GALERIAS)

ü AVENIDA LOS HATICOS

ü CALLE 85 FALCÓN

ü AVENIDA 5 DE JULIO

ü AVENIDA SANTA RITA

ü AVENIDA DOCTOR PORTILLO Y QUINTERO

ü SECTOR 18 DE OCTUBRE (AV 5 – AV 2)

ü LA PICOLA (AV 5 – FUERZAS ARMADAS – GUAJIRA)

ü AVENIDA GUAJIRA DESDE URBE HASTA HUMANIDADES

ü AVENIDA SABANETA (LAS PLAYITAS -PUNTO CRIOLLO – MAISANTA –AEROPUERTO

ü SECTOR BELLOSO

ü SECTOR VERITAS

ü SECTOR ALTOS DE JALISCO

ü CALLE 72, CALLE 71, CALLE 75, 1ERO DE MAYO, NUEVA VIA.

ü AVENIDA 10 ( PROLONG. 2 – AV. UNIVERSIDAD)

ü AVENIDA 41 ( AV.12 – FUERZA ARMADA)

ü AVENIDA BELLA VISTA

ü CIRCUNVALACIÓN 1

ü CIRCUNVALACIÓN 2

ü CIRCUNVALACIÓN 3

ü CORREDOR SABANETA

ü AVENIDA 1ERO DE MAYO, NUEVA VIA.

ü EL NARANJAL, LA TRINIDAD, LAGO MAR BEACH, SAN JACINTO

ü DETRÁS DEL CEMENTERIO EL CUADRADO

ü VALLE FRIO, CALLE 82 (PERIODICO LA VERDAD), POMONA SECTOR CINE LIDO, FUNDACION MENDOZA

ü ALREDEDORES DEL GENERAL DEL SUR

ü OPERATIVO ESPECIAL (MADRUGADA): PADILLA TORRES DEL SALADILLO

ü OPERATIVO ESPECIAL: BELLA VISTA LAS MERCEDES

ü OPERATIVO ESPECIAL: BELLOSO Y VERITAS.