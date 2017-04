Legislador González: “Los hechos violentos del 4 de abril son un show de la oposición”

Ante los hechos suscitados ayer martes en la capital venezolana, el legislador ante el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) Leonidas González lo señaló como un nuevo “show político” por parte de la oposición venezolana que busca una vez más repetir los actos de violencia del 11, 12 y 13 de abril de 2002.

González manifestó que ya fue aclarado la controversia de los artículos 155 y 156 de la Constitución que generó un impase entre el TSJ y la Fiscalía General de la República, por lo que señaló que quedó demostrado que existe una verdadera independencia de los poderes en Venezuela.

Indicó que la Asamblea Nacional le queda una sola vía como lo es volver al rumbo constitucional y aclaró que “hasta tanto no acate la sentencia de la sala electoral emitida por el TSJ de estar en desacato no está en el orden constitucional para nada”. Asimismo señaló que la AN no es un cuerpo supraconstitucional que está por encima de los demás poderes del Estado ni va a imponerle pautas a los demás poderes.

Expresó que es necesario refrescarle al país que detrás de la oposición hay un gran poder económico mundial y un gran poder mediático que juegan a la desestabilización del país en contra de toda la república. “Lo que quieren es como sea hacerse del poder no para resolver los problemas sino para apoderarse de nuestros intereses” destacó.

El parlamentario conminó a la oposición a presentar una verdadera propuesta, ideas, debates y proyectos como lo viene realizando el Gobierno nacional e indicó que enfrentarán cualquier ataque perpetrado por la oposición, con el pueblo que ya tiene conciencia para defender la soberanía del país.

