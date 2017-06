Marabinos rechazaron atracos y acciones vandálicas durante “el trancazo” convocado por la oposición

Luego de la jornada denominada el trancazo que convocó la oposición este miércoles cientos de personas resultaron asaltadas dentro de sus vehículos por parte de grupos delictivos que tomaron las principales vías de la ciudad causando caos e incertidumbre en la población.

Las trancas viales fueron tomadas por vándalos que aprovecharon la situación para cometer robos a quienes intentaban circular en automóviles o peatonalmente, esta situación generó la muerte de 2 personas y varios heridos. Un joven murió arrollado en la Circunvalación 1, otro fue calcinado en la avenida Sabaneta y un hombre resulto herido de bala cuando cerraron el paso vial en el sector Valle Frio.

Ante esta situación caótica, los marabinos solicitaron a la dirigencia opositora deslindarse de estos hechos y actuar de otra forma que no perjudique a la población ni atente contra bienes públicos y privados.

En este sentido, Alexis Olivares, vendedor informal en la circunvalación 1 rechazó la acción de delincuentes quienes extorsionaron a las personas que quedaron atrapadas en la arteria vial, y de igual forma, aseveró que no pudo trabajar durante todo el día para llevar alimentos a su hogar.

“Respeto el derecho a la protesta pero no comparto que quemen cauchos, talen arboles y mucho menos que roben a los conductores que pasan por la autopista, eso es vandalismo”, comentó.

Por su parte, María González expresó que sintió mucho temor porque quedó atrapada en medio de las guarimbas en la avenida Fuerzas Armadas, e intentando buscar una calle alterna, fue abordada por unos malhechores que la atacaron para robarla.

“Estuvo bastante difícil porque no podía llegar a mi casa no me permitían el paso, me puse a llorar de la desesperación al verme acorralada, buscando una salida me metí en una calle del barrio Teotiste de Gallegos y unos malandros rompieron los vidrios de mi carro e intentaron robarme, pude escapar acelerando pero tuve mucho miedo”.

A su vez, José Cuevas repudió la forma de actuar de algunos ciudadanos durante el llamado tranacazo. Lamenta haber visto que a personas con emergencias le fue impedido el paso a centros hospitalarios, “hubo emergencias y no las respetaron un señor iba con una niña enferma al Hospital Adolfo Pons y no la dejaron pasar, eso es inmoral”.

Asimismo, Wilson Vasquez indicó que si algún grupo u organización quiere hacer una protestas, está en su derecho, “pero que lo haga de manera pacífica, yo insto a las personas a evitar la violencia y los ataques a bienes públicos y privados, los cierres incrementan el caos y la destrucción en este país, la delincuencia está tomando la calle, no estoy de acuerdo con la quema de carros, ni que tranquen las vías, los gobiernos se sacan con votos, no de esta manera”, finalizó.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com