Más de 120 maratonistas denuncian que están varados en el aeropuerto La Chinita

Más de 120 maratonistas que participarán mañana en la VI edición de la carrera internacional CAF, en Caracas, se encuentran varados este sábado 25 de marzo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Chinita, por incumplimiento del vuelo de la aerolínea Venezolana.

Los afectados contaron, a este rotativo, que se encuentran en las instalaciones desde las 2:00 am el vuelo que debió salir a las 6:00 am. “La línea Venezolana no quiere darnos respuestas. Lo único que nos dice es que debemos esperar. La competencia es mañana”, aseguró uno de los afectados.

Alfonso Ramírez, uno de los corredores, señaló que “los vuelos están suspendidos desde ayer en la noche y los pautado para el día de hoy son un misterio. Nadie da respuesta (…) queremos que nos solucionen este problema porque nosotros adquirimos nuestros boletos con antelación”.

Los afectados solicitaron la presencia de funcionarios de la Sundde para que obligue a la empresa aérea a responder la demanda de los corredores.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com