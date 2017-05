Nedward Andrade desde este sábado toma las riendas de la Basílica

Su serenidad, decisión, emprendimiento, responsabilidad, disciplina, orden y juventud estarán a partir de hoy al servicio de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Nedward Jorge Andrade Govea, nuevo párroco del templo mariano, asume las riendas de la casa de la Dama de El Saladillo.

Cada una de las virtudes —antes mencionadas— fueron enumeradas una a una por sus hermanos sacerdotes, pero de manera muy especial por su padre Nolberto Andrade, quien pidió a la feligresía mucha oración para su hijo. “Le pido al Señor que Nedward mantenga su humildad, y muy especialmente le pido a los fieles de la Chinita que oren por él, para que cumpla ejemplarmente la misión que la Iglesia le ha enconmendado”.

Emocionado contó lo orgullosa que está la familia Andrade Govea con el nombramiento de su hijo. “Nos llena a todos en casa de profunda alegría y a mí, en particular, no me cabe el corazón de orgullo. En él yo tengo a un amigo, mi hijo, mi padre y mi consuelo en los instantes duros, como cuando murió su madre, que fue su pilar en la fe”.

Sus hermanos en el sacerdocio le enviaron sus mejores deseos y consejos en esta nueva responsabilidad.

El padre Eduardo Ortigoza, vicario de Educación de la Arquidiócesis, puntualizó: “Él es un padre muy sensible a las necesidades de los demás y siempre dispuesto a ayudar. Además, que de manera muy especial siente profundamente a la Iglesia”.

Uno de sus guías espirituales desde niño, cuando era monaguillo en la parroquia El Carmen, en el barrio Andrés Eloy Blanco, el padre Luis Arrieta, lo felicitó. “Sé que ejercerá esta misión pastoral con todo el cariño y esfuerzo que le caracterizan. Además, es un muchacho con experiencia a pesar de su corta edad. Lleno de bondad y sencillez”.

Por su parte, el presbítero José Severeyn le aconsejó mantener la cercanía con la gente. “Como dijo el papa Francisco que tenga olor a oveja, es decir, estar siempre al lado de su feligresía, su comunidad”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com