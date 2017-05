Neuro Ramírez: “Colegio que pare las clases con fines políticos o sin motivos será sancionado”

El secretario de Educación del estado Zulia Neuro Ramìrez, rechazó las acciones de bloqueo que produjeron las trancas convocadas por grupos radicales de oposición que impidieron el libre tránsito y la dinámica de la sociedad Zuliana entre ellas, una que es calve para el desarrollo del país: la educación.

“En Zulia está asistiendo solo 22 por ciento de los 946 mil alumnos de educación básica y diversificada. Es un delito que estas personas irresponsables pongan en riesgo el año escolar debido a las guarimbas que cierran los accesos a las escuelas. Invito a los padres y representantes a acercarse a los centros de educación defender el derecho de sus hijos”

Por tal motivo, recordó que “la escuela es un lugar sagrado donde se prepara el futuro de la patria. Por ello advierto a los directores de los colegios, especialmente a los privados, que paralicen las escuelas con fines políticos o sin motivos que serán sancionados con el cobro de multas y si es reincidente se le puede suspender la licencia por 10 años”, advirtió.

Tal cual como ocurrió en el área de salud, el sector educativo fue otro de los mas afectados. “A propósito de las recientes protestas de oposición que mantienen trancadas irracional e irresponsablemente las calles de la ciudad,

“Algunos directores me han reportado que los alumnos no han podido asistir a clases. Lo más triste es que el Programa de Alimentación, PAEZ, envía regularmente alimentos a una serie de escuelas, y a pesar del esfuerzo que hacemos para ofrecer una dieta balanceada a nuestros niños, se están perdiendo por la inasistencia de los pequeños quienes no pueden llegar a clase por las protestas irresponsables e insensatas” dijo Ramírez.

Finalmente, indicó que el único que tendría el derecho a prohibirle al niño, niña o adolescente a no recibir clases son sus propios padres.

