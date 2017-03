Trabajadores del Metro de Maracaibo denuncian fraude ante comicios electorales (VIDEO)

Este Lunes trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Metro de Maracaibo denunciaron una actividad ilícita ante los comicios electorales a celebrarse este martes.

Según Hernan Verde secretario de organización y finanzas de la plancha UTRAMM (Unión de Trabajadores Metro de Maracaibo) un grupo de trabajadores que se encontraban en la sede administrativa de Metro de Maracaibo se percataron de una situación irregular que se presentó con, Joatan Acosta, candidato de organización y finanzas al sindicato por la plancha THOMAS MENA.

Verde explicó que Acosta se encontraba llenando los cuadernos electorales “ese señor estaba adelantando votos para sacar ventaja, este acto es repudiable, así lo denuncio ante los medios de comunicación”.

“Joatan siempre se ha prestado al juego sucio, salió de la industria petrolera por actos de corrupción, denuncio ante la opinión publica que es una persona que siempre se ha opuesto a las políticas de la empresa, solo llegó a la institución para destruirla” expresó, Carolina Fernández; secretaria de Actas y Reclamo de UTRAMM.

Así mismo, Reny Hernández secretario de Prevención Social por la plancha UTRAMM dijo que; desde tempranas horas esperaban le bajaran lineamientos de como iria a iniciar el proceso y al no obtener información decidieron llegar hasta presidencia a exigir respuesta “ahí fue que sorpresivamente nos encontramos que Joatan trataba de alterar los resultados de las votaciones” recalcó que ” esa gente no es confiable, está queriendo jugar con las necesidades y el hambre de nosotros los obreros, no hay transparencia.

