Transportistas solicitan nuevo aumento del pasaje: 800 para buses, minibuses y rutas cortas, 1000 rutas largas

Este martes el representante de la Central Sindical Noroeste de Transporte del Estado Zulia, Ruben Esis, informó sobre una reunión sostenida con el Directorio Único de Transporte del Estado Zulia (Dutrez) para solicitar un nuevo aumento de pasaje del transporte público en Maracaibo.

Los transportistas solicitan el incremento del pasaje a Bs. 800 para autobús y Minibuses, y para carro por puesto corto Bs. 800, largo Bs. 1.000., debido al alto costo de los repuestos en el país.

Esis detalló que se redactó una solicitud de aumento de tarifa al Imtcuma y de instalación de la mesa de revisión de la misma, y para este jueves se acordó una asamblea general para el día jueves con todas las rutas urbanas de Maracaibo.

“Con la autorización o no del Imtcuma estamos obligados a aumentar el pasaje. De no aprobarnos el aumento le devolveremos los permisos de ruta al Instituto Municipal y cobraremos el pasaje que sea necesario para sobrevivir, el cual es muy superior al que está aprobado. Si no hay control de los repuestos tampoco debe haberlo en la tarifa”, sentenció Esis.

Vía NAD/www.diariorepublica.com