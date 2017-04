Zulia no reporta decesos ni heridos en Semana Santa tras una movilización de 1.76 millones de personas

Zulia no reporta decesos ni he ...

El despliegue de 12 mil funcionarios de seguridad, resguardo y orden público por todo el territorio Zuliano que ha sido coordinado por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas con organismos regionales y nacionales ha permitido, junto a la actitud cívica y consciente de los temporadistas, ofrecer un balance altamente positivo y sin eventos para este asueto Semana Santa 2017.

Giovanny Villalobos, en representación del mandatario regional, comentó que el hecho más notorio lo constituye el incremento de 55 por ciento en la movilización de los temporadistas hacia playas, ríos, posadas y sitios de recreación.

“12 mil efectivos y voluntarios han hecho un magnífico trabajo en todo el territorio regional. 80 mil turistas han ingresado y 1 millón 500 mil Zulianos han ido a otras zonas del país. Hemos superado nuestro propio record y mantenemos la vigilancia, el control, las medidas de seguridad y respaldo de servicios a la ciudadanía con toda una programación cultural, deportiva y turística que ordenó preparar el Gobernador Arias Cárdenas”, comentó Villalobos.

El Secretario General de Gobierno reconoció que se han producido algunos decesos pero que no están dentro del área de vigilancia del operativo. “Hacemos llegar igual nuestras condolencias y nos sentimos muy tristes por tales fallecimientos, pero ocurrieron en zonas no resguardadas por nuestras autoridades, es decir, en lugares no aptos ni permitidos”.

1.4 millones de personas y 300 mil vehículos han transitado por las principales carreteras del Zulia

1 millón 400 mil personas en 300 mil vehículos se han desplazado por los seis peajes que tiene operativos la Gobernación del Estado Zulia: San Rafael del Moján, La Chinita, El Encanto, Virgen del Rosario, El Venado y Santa Rita.

El Capitán Marcos Amaya, Director del Servicio Desconcentrado para la Administración de las Estaciones Recaudadoras de la entidad (Sedaerez) informó que se han atendido 233 auxilios viales con grúa gratuita en las carreteras y se han realizado 927 patrullajes en recorridos coordinados con todos los entes de seguridad del Estado como lo son GNB, CPBEZ, Proteccion Civil y el SEDAEREZ.

Amaya recuerda a los conductores, que ante cualquier emergencia mecánica de los vehículos, o de salud por parte de los pasajeros a bordo, deben comunicarse inmediatamente al número del peaje más cercano que aparece registrado en el ticket de pago y el número de emergencia central es 04265620408.

Turismo y Cultura parte del Operativo

Desde la semana pasada la Secretaría de Cultura ha presentado conciertos sacros en las iglesias emblemáticas de la ciudad. “También actividades culturales y recreativas en Santa Lucia, Paseos del Lago 2 y 3, Zoológico Metropolitano, incluso con conciertos de gaita”, comentó Mildred Luzardo, Secretaria de Cultura.

En tanto, Mariela Quintero, Presidenta de Zuliatur, dijo estar impresionada por la movilización de temporadistas. “En nombre del Gobernador Arias Cárdenas agradecemos la respuesta, la disposición de los Zulianos de incorporarse al disfrute de nuestras actividades como la Ruta de los 7 templos, el show de luces del puente, la posada Tierra de Aves en el Municipio Miranda a casa llena, al igual que la Playa Oribor en Quisiro, Caimare Chico, San Carlos, el Bergantin abarrotado en sus paseos”, comentó.