Cuerpo y mente pueden ser sanados con la terapia del Reiki

Alinear o equilibrar el cuerpo con la mente es el objetivo de las terapias de reiki, actividad que se consigue con la fluctuación de energía entre los humanos. Con la imposición de sus manos sobre la cabeza, torso y piernas de un paciente, Laura Romero, terapista de reiki en Maracaibo, asegura que logra disolver los nudos y bloqueos que producen un desbalance en determinadas áreas de la persona tratada.

La herramienta originada en Japón a mediados del siglo pasado por Mikao Usui, no es una cuestión de magia, ni milagros, es un proceso de autosanación.

“Es normal que las personas se desequilibren con las situaciones que vive a diario, lo anormal es hundirse ante las adversidades”, manifiesta Romero.

Reiki, cuyo significado es energía espiritual, beneficia a niños y adultos. Sirve para los problemas, mentales, emocionales, espirituales y físicos, atacando la causa del problema.

Romero describe la terapia como un proceso muy especial que libera a quien la recibe de ciertas energías presas en su interior.“Todas las personas son diferentes canalizan energías distintas y tienen distintos problemas”, agrega.

“La imposición de manos fluye una energía por el campo magnético y pasa a los pensamientos y sentimientos que tenemos. Allí hay nudos o nódulos que se van desatando al elevarse los campos vibratorios”, explicó la especialista en reiki.

Como complemento al tratamiento médico es una de las técnicas más aplicada en hospitales de Europa y Estados Unidos, ya que la sesión logra la autocuración y se acopla con los medicamentos acelerando su efecto.

“No tiene contraindicaciones. Es un procedimiento natural y complementario a cualquier tratamiento médico. El paciente no debe dejar de tomar algún medicamento mientras esté recibiendo la terapia”, apuntó Romero.

Agregó la terapeuta que el desequilibrio expone a la persona a enfermedades. “Se sabe que una persona está en desequilibrio cuando tiene en algunas partes energías y en otras no o hay insuficiencia. Allí vienen los problemas, hay estrés dolores de espalda, tengo una actitud negativa ante la vida”.

Con todos estos síntomas acudió Gabriela Montilla, gerente en una entidad bancaria, pero además manifestó irritabilidad en las relaciones con sus compañeros de trabajo y con su familia.

“El estrés por el esfuerzo de tener todo al día tanto en la casa como en el trabajo me produjo una especie de nudo en el pecho y sobre los hombros. Sentía el peso de un elefante sobre mí. Me alteraba con facilidad en mi casa y en el trabajo, por eso decidí acudir a las sesiones de reiki”, expresó Montilla.

“En la primera sesión me sorprendió el calor inusual que desprendían las manos de la terapeuta. Los problemas no han desaparecido, pero me he cargado con energía positiva para afrontarlos”, acotó.

La terapia alternativa surte el efecto de lograr la armonía que se refleja en el sentimiento de paz, relajación y bienestar.