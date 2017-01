10 libros sobre sexo que los expertos recomiendan leer

‘Sexo’ es la palabra que reina con mano firme (y piernas temblorosas) en todo internet. Pero como saben los que entienden de información, algoritmos y neurociencia, la cantidad de resultados en buscadores sobre un tema no significa que de verdad tengamos conocimientos sobre él. ¿Cómo discriminar entre tanto estímulo vacío las fuentes más interesantes, las voces que deberían destacar sobre las demás?

La única forma de saberlo al cien por cien es leerlo todo, pero para mejorar tu vida sexual se recomienda reservar tiempo para, ejem, tener una vida sexual. Estas lecturas que listamos vienen avaladas por publicaciones de alcance -varias de ellas aparecen seleccionadas en ‘Cosmopolitan’-, han tenido padrinos interesantes, abordan cuestiones con especial protagonismo en la calle… y no tienen una portada horrible, porque creemos que, en esto del erotismo y del placer, la ética tiene que ser un poco estética.

Si quieres estar a la última sobre el tema más interesante desde siempre, déjate de buscar resúmenes mal editados del Kamasutra (no habla apenas de sexo) y el Decamerón y prueba con estos clásicos modernos sobre artes (y ciencias) amatorias.

‘ Bonk: The Curious Coupling of Science and Sex’, de Mary Roach

Un superventas de ‘The New York Times’ que une todo lo que nos gusta del amor físico (engancha, es divertido y estupendo para contarlo y animar una conversación) y de la divulgación científica (informa sobre cómos y porqués). Según Tristan Weedmark, de una conocida empresa de juguetes sexuales, “responde a dudas que no sabías que tenías”.

‘Tu sexo es tuyo’, de Sylvia de Béjar

Otra mujer que se ha convertido en gurú del sexo, en este caso a nivel nacional. Lo más destacable es que está centrado en la sexualidad femenina, y que toma postura en contra de tabúes y prejuicios dominantes, diseñados más bien a la medida de las necesidades masculinas.

Entre sus epígrafes, “El pene no es lo único que importa”, “Algo tiene que cambiar” o “Nuestro placer no es un extra”. Si eres mujer y te has sentido fuera de plano en tus relaciones sexuales, este libro será un auténtico bálsamo. Si eres hombre, feminista o no, y te preocupa la insatisfacción que notas en tus parejas femeninas, probablemente te sea de más utilidad aún.

Se dirige a las mujeres reales, con trabajos agotadores, hijos y otros problemas que las alejan de ese objeto idealizado por el deseo de los demás. Desde la Federación Española de Sociedades de Sexología dijeron que es “un manual que no puede faltar en la mesilla de noche de ninguna mujer y casi… de ningún hombre”.

‘Masters of sex: la vida y obra de William Masters y Virginia Johnson, la pareja que enseñó a América cómo amar’

Si eres seriéfilo, conocerás la ficción estadounidense sobre estos dos personajes reales, investigadores pioneros de la sexualidad humana en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, en los años cincuenta y sesenta.

El libro, escrito por un periodista premiado por sus trabajos en profundidad, cuenta cómo el cirujano William Masters, inspirado por los datos de Alfred Kinsey -que había reunido amplios cuestionarios sobre comportamientos sexuales de sus contemporáneos- se lanzó en una lucha por el conocimiento y contra el tabú que rodeaba a un asunto hasta entonces tocado solo de rondón por los médicos.

Masters también lo era y quería averiguar qué ocurre realmente en nuestro cuerpo durante el sexo. A sabiendas de que podía costarle su carrera, y ante el desierto bibliográfico de entonces, recurrió a prostitutas como fuentes de información y llegó a espiar el comportamiento de los clientes de los burdeles, hasta que la aparición de Virginia Johnson cambió el rumbo del proyecto y gracias a ella reunieron testimonios directos de gente corriente, que se ofreció voluntaria.

Fueron quizá los primeros divulgadores sexuales tal y como los entendemos hoy.

‘El amor libre. Eros y anarquía’, de Osvaldo Baigorria

Lo liberal, lo libertino y lo libertario tienen algo en común: la búsqueda de la felicidad del individuo a toda costa, incluso cuando suponga la quiebra de las convenciones que históricamente se han considerado esenciales para la cohesión social. El poliamor, uno de los términos estrella de los últimos años, no es más que la actualización de postulados que también estuvieron en el centro del movimiento hippie en los sesenta.

Baigorria compiló en su libro textos diversos (entre los autores, Bakunin, René Chaughi, Bataille o Malatesta) en los que podemos rastrear los orígenes de la tendencia actual (que no nueva) de unir amor y política. De aquí a las ‘policañas’ (las veladas de cerveza y charla promovidas por Poliamor Madrid) y a las ‘parejas abiertas’ (e incluso al ‘es complicado’) de Facebook, va un salto muy pequeño.

¿Se puede amar la libertad y la democracia y ser monógamo estricto? ¿Es siquiera moral el matrimonio? Si te gusta ir por libre y ‘épater le bourgeois’, aquí tienes un clásico básico.

‘Mi jardín secreto’, Nancy Friday

Un hito que sigue inspirando textos y usándose como ejemplo a pesar de haberse escrito hace cuarenta años.

Desvela las principales fantasías sexuales femeninas en una época en la que apenas se hablaba de ellas, a través de testimonios directos de amigas y entrevistadas por la autora. Fantasías de sumisión y dominación, exhibicionismo, fetichismo, incesto…

Recibió un premio de la American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists por poner de manifiesto los ataques que recibe toda información relacionada con el sexo en las instituciones americanas.

El ‘país de las libertades’ es también de los más timoratos en cuestiones de censura relacionada con lo sexual: los cómicos tienen que confeccionar sus chistes según las normas restrictivas de Comedy Central, hay leyes vigentes que protegen los valores religiosos contra la libertad de expresión del resto, se persiguen los métodos anticonceptivos y tener librerías sobre sexo o locales de intercambio de parejas es dedicarse a negocios de riesgo.

Todo esto podría haber dado lugar a una obra resentida, aburrida y poco erótica por lo militante, pero gracias a su sentido del humor inspira todo lo contrario.

‘She comes first’, de Ian Kerner

Uno de los pocos de la lista escrito por un hombre, aunque se llama algo así como ‘Las mujeres primero’. Este pasado año ha habido un auténtico revival feminista (¿alguna vez se fue?) y un título así es garantía de éxito. El enfoque, igual que los anteriores: se trata de un manual para conseguir el placer de ellas.

Lo distintivo es que el público que busca es masculino. Es una auténtica enciclopedia práctica con trucos paso a paso, ejemplos e ilustraciones explicativas para satisfacer a una mujer bajo las sábanas.

Hemos hablado de él varias veces en esta sección. A diferencia del anterior, que hace hincapié en las diferencias abismales entre individuos, Kerner aboga por el protagonismo del clítoris.

Nos parece muy bien, y además Kerner es un tipo bastante atractivo.

‘Come As You Are’: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life’, de Emily Nagoski

Este otro libro lleva años siendo de los más resumidos y citados cuando hablamos de sexo basándonos en estudios científicos.

Pocos temas en los que la teoría y la práctica estén más conectadas. No podemos llamar conocimiento a nuestras ideas ‘filosóficas’ sobre la liberación del cuerpo, las represiones o los mandatos sociales que condicionan nuestra sexualidad si no sabemos, por ejemplo, la verdadera importancia del himen (ninguna, realmente), cuál es el tamaño del clítoris, en qué se parecen y se diferencian los genitales de los dos sexos o cómo funcionan los orgasmos.

Leyendas como que hay orgasmos ‘auténticos’ y ‘falsos’ en ellas, o que el sexo es un impulso incontrolable en el ser humano ayudan a tranquilizarse y a dejar de estropear una realidad estupenda con expectativas equivocadas. Ciencia apegada al aquí y ahora.

‘Historia de la sexualidad’, de Michel Foucault

Como bonus para nota, te proponemos este tocho teórico (tres, en realidad) que influyó como pocos en todas las visiones posteriores sobre sexo, relaciones y moral, al menos las académicas.

Si la ‘universidad de la vida’ se te queda corta, Foucault te hará pensar en las ideas, a menudo inconscientes, que tenemos del sexo y en cómo nuestra sexualidad es una parte fundamental de nuestro discurso. Una de las tesis de la obra podría resumirse mucho en: no todo es placer, es importante conocer.

Esperamos que esta selección te ayude con lo segundo. Para lo del placer, tendrás que levantarte del sofá.

Vía Agencias/www.diariorepublica.com