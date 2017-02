La falta de sexo puede ser problemática

Después de arduas horas de trabajo, mucho tiempo en el transporte público y poco tiempo para descansar, es comprensible que no estés en el “mood” de algo sexy. Y aunque el sexo por sí mismo sea placentero, no siempre es la mejor opción comparado a un baño relajante o un capítulo de tu serie favorita en Netflix. Pero la pregunta importantees : ¿hasta qué punto la falta de sexo puede convertirse en un problema con tu pareja?

DIFERENCIAS

Aquí hay que destacar un punto importante; es muy diferente no tener sexo por falta de tiempo, que no querer porque simplemente no tienes las ganas. Pueden tener relaciones 5 veces al año y ambos estar contentos. O pueden tener sexo una vez al mes… y ambos guardarse resentimiento al respecto.

La falta de sexo se convierte en un problema cuando uno de los dos no está satisfecho. Si tu pareja no puede recordar la última vez que lo hicieron, y esto lo hace sentir mal, hay un problema de pareja. Tanto que uno de los dos no se siente satisfecho, y el otro no está enterado (o no le importa).

Ahora vayámonos hacia los problemas de salud y físicos. Si bien es cierto que la falta de sexo no es un factor importante para la salud del ser humano, puede afectar ciertas partes de nuestro estado mental y físico.

LO QUE SE DERIVA DE LA FALTA DE SEXO:

Al dejar de tenerlo, poco a poco vas perdiendo el deseo.

Podrías subir de peso

¿Sabías que la actividad sexual fortalece el sistema inmunológico?

Al no tener una vida sexual activa, te puedes sentir más irritable y propensa a sufrir episodios de ansiedad.

Cuando hay abstinencia, estas sustancias no se segregan, generando drásticos cambios de ánimo.

Problemas cardíacos, y más aún para quienes no practican algún tipo de actividad física o deporte.

Vía EmeDeMujer/wwww.diariorepublica.com