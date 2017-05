Lo que todo hombre debe de saber acerca de la intimidad antes de los 20

Un estudio hecho por la Universidad Estatal de Ohio demostró que un hombre promedio tiene 19 pensamientos sobre sexo diariamente y si estás a punto de entrar a la década de los 20 puede que este tema ronde por tu cabeza muchas veces al día.

No sabemos si ya hayas tenido tus primeros encuentros sexuales, sin embargo el sexo es un tema que aún tiene muchos tabúes, mitos, secretos y no muchos conocen a la perfección este tema.

Pero para que nadie te vea la cara de novato te decimos lo que debes de conocer acerca del sexo antes de que cumplas 20.

Debes de protegerte SIEMPRE

Embarazar a tu pareja no es el único ni el más grande de los riesgos, recuerda que puedes contagiarte de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Nunca será igual que una película porno

PornHub y Brazzers no son la vida real, hay mujeres que también ven pornografía y querrán imitar a las actrices de esos videos pero no todos tus encuentros sexuales serán así. No trates de ser “creativo e ingenioso” sin consultarlo antes con la persona con la que se está teniendo intimidad.

Tener sexo casual no es tan increíble

puede parecer una aventura excitante y te emociona el hecho de tener muchas parejas sexuales, sin embargo no es tan satisfactorio, no llenará ningún vacío emocional teniendo sexo, seguirás siendo inseguro y el hecho de no involucrarte de manera emocional con alguien puede causarte conflictos psicológicos y de autoestima.

No necesitas mentir

Para tener sexo con alguien no necesitas mentir, el prometer amor fiel y eterno ha llevado a que muchas mujeres acepten tener relaciones sexuales. Esto no es necesario chicos, si quieres únicamente tener sexo con una persona no debes de mentirle, habla claro y con la verdad, ya ella decidirá si acepta o no.

El que tú disfrutes no quiere decir que ella también lo haga

Conforme te vas excitando es muy probable que llegues a ese punto en donde sólo te importe lo que tú estás sintiendo, pero ella no está disfrutando nada y ni siquiera está a gusto. Si únicamente decides utilizar la penetración como medio para que tu pareja llegue al orgasmo estás en un error, provocar placer sin penetrar y localizar esos puntos débiles son parte importante en toda relación sexual.

“No” es NO

Todo va de maravilla, los besos suben de intensidad, la piel arde y la temperatura empieza a subir, de repente ella te dice que no quiere y aunque parezca injusto o no sea creíble debes de respetar su decisión y tener en cuneta que esto te pasará más de una vez y que no depende de la edad que tengas. Tú también estás en tu derecho de negarte a tener sexo.

Vía los40.com/www.diariorepublica.com