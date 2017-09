Comenzó despacho y distribución del material electoral en todo el país

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este jueves el despacho y distribución del material electoral a los estados del país para los comicios de los 23 nuevos gobernadores que se celebrarán el 15 de octubre de este año.

La rectora principal del ente rector del Poder Electoral, Tania D’Amelio, indicó en su cuenta en Twitter que esta jornada se mantendrá hasta el 9 de octubre entrante.

A esta cita comicial están convocados a participar 18 millones 094.065 electores, de acuerdo con el Corte de Registro Electoral (RE), correspondiente al 15 de julio de este año. Incluye 17 millones 898.004 venezolanos residentes en las entidades y 196.061 extranjeros residentes en el país e inscritos en el Registro Electoral.

En el corte del RE para este proceso no están incluidos los votantes del Distrito Capital, porque esta entidad posee un régimen especial de gobierno, ni los electores residenciados en el exterior, pues no se trata de una elección nacional.

La campaña electoral comenzará el 23 de septiembre y se mantendrá por 20 días, hasta el 12 de octubre.

En ese sentido, D’Amelio indicó que se continúa con los talleres de formación para los fiscales que supervisarán el cumplimiento de las normas durante la campaña electoral.

Los fiscales evaluarán, por ejemplo, que las actividades propagandísticas no promuevan la desobediencia a las leyes, no desestimulen el ejercicio del derecho al voto y no promuevan la guerra o la discriminación, entre otros aspectos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en el reglamento electoral vigente.

Esos talleres se realizan este jueves en los estados Trujillo, Miranda, Lara y Táchira.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com