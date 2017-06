Diosa Canales sobre pelea con Osmariel: “Yo no soy tan showsera como para ir a una clínica”

Diosa Canales, cantante venezolana, ofreció declaraciones este sábado 17 de junio sobre la pelea que tuvo con la animadora zuliana Osmariel Villalobos la noche del viernes 16 de junio en el baño de un reconocido gimnasio de Caracas.

“Estoy consternada del por qué siempre la prensa saca la información errada hacía mi persona, me encantaría saber ¿qué quiere la gente para mí? Yo me comporte a la altura en Portadas cuando me quisieron humillar y hasta le pedí disculpas a Osmariel”.

Durante una entrevista en el programa Sábado en la noche, Canales dijo “Lamentablemente, ayer por primera vez nos encontramos a solas en el gimnasio y yo le dije que venía al programa a comentar lo que me hicieron, eso a ella la sacó de control, se me vino encima una mujer tan grande y yo tengo que defenderme. Yo no soy tan showsera para ir a una clínica ni nada, para eso existen los médicos forenses para presentar mi informe y la denuncia que yo hice”.

La vedette relató “Yo me le acerque y ella se vino en contra de mí y yo reacciones. Debo pedir disculpas a la gente del gimnasio, dicen que uno debe poner la otra mejilla pero era imposible. Ella me vio chiquita y me dijo; aquí la malogro, yo respondí como se defendería cualquier mujer”.

“Nosotras estábamos agarradas y nos separamos para que habláramos, nos soltamos, allí entra una chica del gimnasio que ve la cuestión, luego de eso ella me volvió a agredir. Se debe investigar bien lo que pasó, esto es un ´problema de redes, no tengo la culpa de que ella haya desatado su rabia al verme”.

Invitó a Osmariel a ser sincera y admitir que ella la atacó “Yo era una persona que peleaba con todo el mundo, pero en esta ocasión hay que ser justo y que ella de la cara, yo monté un video con la cara lavada. No quieras tapar el sol con un dedo, ten los ovarios en decir: yo la ataqué. Si fuera al revés, yo en el hospital, salen a burlarse de mí”.

Afirmó que ella sabe quién es Osmariel y por eso se desemboca la pelea entre ambas “Cuando alguien tiene rabo de paja se asusta. Ella sabe quién es ella pero no sabe quién soy yo, en este medio todo se sabe. Cuando una mujer anda de boca en boca, los hombres lo dicen”.

“Yo tengo tiempo apoyando la paz en Venezuela, soy una persona tranquila pero no se metan conmigo, ella se metió conmigo y yo reaccioné ¿hasta cuándo se van a meter conmigo? ¿Cuántas veces no he demostrados que he dicho la verdad?”.

Le pidió perdón a Osmariel “a pesar de que tú me atacaste”.