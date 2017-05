Gerardo Blyde: La Constituyente no es el remedio para solucionar la crisis del país

Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta, señaló este miércoles 3 de mayo, que con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es el remedio para que en el país se solucione la crisis económica actual “Una Constituyente no es la panacea para que aquí vuelva alimentos a los abastos, para que se controle la inflación, para que haya medicinas, aquí lo que hay es que cambiar de Gobierno y demoler el modelo de Gobierno, la Constitución no tiene la culpa de que no se haya cumplido la constitución”.

Durante su participación en el programa Primera Página, Blyde hizo un análisis del capítulo 347 de la Constitución, el que citó el presidente para convocar la Constituyente, “A diferencia de la Constitución de 1961, esta Constitución del 99 tiene tres artículos que se refieren a la Asamblea Nacional Constituyente, el primero de ellos es el 347, que dice que: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, es decir que el pueblo es el que convoca, no es el presidente ni la Asamblea, cómo se crea un nuevo ordenamiento jurídico constitucional? Es a través de la redacción de una nueva Constitución”.

“He escuchado, en dos días, tantas interpretaciones distintas de los mismos actores del Gobierno proponentes de esta falsa Constituyente, es increíble. Unos dicen que no hace falta consultar al pueblo, lo dijo Aristóbulo y lo han dicho otros constituyentes y contradicen a Herman Escarrá que dijo que si hay que consultar al pueblo”.

Afirmó que la Constituyente es para hacer una nueva Constitución, no para reformarla, “La Constituyente es para hacer una nueva Constitución, no es para reformarla porque esta Constitución tiene un capítulo que es referido a reforma y enmiendas que es otro mecanismo. Si usted quiere constitucionalizar los programas sociales, como las misiones, usted hace una reforma o podría estudiarse si también cabría una enmienda para la Constitución, si esa es la excusa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es la verdad, esa es la fachada para convocarla”.

Señaló que tampoco sirve para el diálogo político nacional “La Asamblea Nacional Constituyente está constituida o en la Constitución, para reformar y transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, ¿dónde dice allí que ese es el escenario para el diálogo nacional? ¿Dónde dice allí que ese es el escenario para ponernos de acuerdo sobre cómo salir de la crisis?”.

Aseguró que la forma en cómo serán escogidos los constituyentes elimina la universalidad del voto, refiriéndose a que mitad de los constituyentes serán elegidos por sectores y la otra mitad por circunscripción municipalizada “Están comenzando a esbozar esas bases, eso que ha dicho el presidente son un fraude constitucional y están en contra de los principios fundamentales de la constitución”.

“La mitad de los constituyentes electos de manera sectorial hace a los constituyentistas excluyentes, discriminatorios, porque elimina la universalidad del voto, usted no por pertenecer a un sector que el que pertenece a otro ¿quién determina eso? ¿Cuáles sindicatos reconocerá la Asamblea? Esa exclusión es inconstitucional”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com