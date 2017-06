“La señora fiscal tiene “preaviso” al instalarse la Asamblea Constituyente”: Iris Varela

Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, responsabilizó este martes a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, como la responsable de un estado de impunidad en el país.

“La Constituyente, que es el pueblo que va a ser electo allí, tiene que discutir esto en profundidad y aplicar los correctivos porque aquí estamos en un estado de impunidad absoluta y hay una responsable que se llama Luisa Ortega Díaz y que nadie venga a decir que ahora le estamos cayendo, es evidente lo que está haciendo, ella es la titular de la acción penal y ella sale a dar declaraciones que violan preceptos constitucionales, del código orgánico procesal penal y del organismo que preside, y preside por ahora porque esa señora está en preaviso porque cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente va para afuera”.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente dijo que las acciones de la Fiscal en contra del Gobierno no son nuevas “Estas acciones de ella no son nuevas, yo le tengo un historial de todas las acciones de ella que violan los derechos humanos, ella representa el Estado con su poder de acusar. Ella no puede venir a decir que el Estado está violando la libertad de expresión, entonces actúe ella representa al Estado”.

