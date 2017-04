Presidente Maduro a la Milicia: Si la derecha intenta Golpe de Estado salgan a tomar el poder

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabeza este lunes 17 de abril, el acto con motivo del séptimo aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, desde allí hizo un llamado a los venezolanos a defender el país “no es tiempo de traición, es tiempo de patria y revolución”.

“No les tengo miedo y los seguiré enfrentando, a los que sigan enfrentando a esta patria. No me han amedrentado, no les tengo miedo no le tendré jamás. No es tiempo de traidores, no es tiempo de traición, no es tiempo de vacilante, que cada quien se defina. Si estamos con la patria o con la traición a la patria. No es tiempo de vacilación, es tiempo de revolución, lealtad practicada, de corazón”, dijo Maduro.

El primer mandatario nacional indicó a la Milicia que “si algún día amanecen con noticias de que la traición y la ultraderecha han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, salgan como el 13 a tomar el poder total de la República, insurrección en todas las fuerzas populares militares que tiene la patria, no lo duden ni un segundo. Pero lo que debemos hacer es que no haya más 11 de abril, que haya un 13 permanente de lealtad, unión”.

El jefe de Estado anunció este lunes que aprobó los planes al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, para expandir 500 mil los miembros de la Milicia con todos sus equipos.

Dijo que “esta ofensiva feroz contra la paz de la República tiene varias razones, pero la principal es de carácter geopolítico, que nadie se llame a engaño que tiene razón o motivación(…) ayer mostré apenas un pedacito de lo que tengo que incrimina a estos grupos violentos, que tienen todas las libertades políticas del país para expresarse(…) tienen un solo objetivo, su ambición, mezquindad, llenar de violencia al país. No tienen razones ni políticas, ni institucionales ni constitucionales. Nunca antes se había visto en la política del país a un sector que fuera capaz de llamar a la intervención de su propia patria, se enloquecen llamando a la intervención, comparándonos con los terroristas del medio oriente(…) son la derecha antipatria sin razón, extremista, y por los métodos que están utilizando terrorista, quieren crear terror en el pueblo”.

Recalcó que “por respeto a las festividades de Semana Santa ordené que se pospusieran todos los eventos públicos para que se realizaran esta semana (…) 11 y 12 de abril de 2002 la oligarquía montó su emboscada. El 12 de abril, día de golpe del 2002 tiene que ser recordado como el último día de traición a la patria”.

